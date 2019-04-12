Вот так повезло! Семья из Барнаула выиграла в лотерею двухкомнатную квартиру стоимостью 3 млн рублей. А ведь кто бы мог подумать! Николай Черепанов решил преподнести своей супруге на 8 марта не обычный букет, а букет из билетов «Жилищной лотереи». В итоге один из билетов праздничного 328-го тиража стал для семьи из Барнаула счастливым.

- Их выигрышем оказалась двухкомнатная квартира стоимостью 3 млн рублей, - сообщили в пресс-службе «Столото».

Победители рассказали, что участвуют в лотереях несколько раз в год по праздникам.

- Я купил пять билетов в лотерейном киоске. Конечно, хотелось выиграть, но никакого предчувствия победы ни у меня, ни у супруги не было, — говорит Николай Черепанов.

Результаты тиража проверяла через Интернет его супруга Марина.

- Когда я увидела сумму выигрыша, мне хотелось закричать от радости! Я побежала будить мужа, чтобы поделиться с ним этой новостью. Он подумал, что я шучу. Но разве такими вещами шутят, - с улыбкой вспоминает победительница.

По профессии Николай — слесарь, Марина работает в сфере торговли. У них есть две дочки. Выигрыш они потратят на то, чтобы улучшить жилищные условия.

- Кстати, купив билет «Жилищной лотереи», вы можете стать обладателем нового гарантированного суперприза — фантастической 3-комнатной квартиры в Москве площадью более 100 квадратных метров, - отметили в пресс-службе.