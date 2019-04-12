Скрипачки в эротичных кожаных костюмах сняли клип в горах Алтая

Скрипачки в эротичных костюмах сняли клип в горах Алтая на композицию «Enjoy the silence» (Наслаждайся тишиной – прим.ред.) Кавер на известную песню группы Depeshе Mode сделало трио «Silenzium».

SILENZIUM - Enjoy the Silence (Depeche Mode cover) ..

- Этот клип не о любви или социализме, но о поисках истинного счастья и свободы. Основная идея в том, что нужно отказаться от самоидентификации. Образ королевы в клипе – это образ эго человека. Лишь когда мы отбрасываем предрассудки, становимся по-настоящему свободными. Все препятствия внешнего мира ничто, по сравнению с внутренними, духовными врагами человека, - рассказала виолончелистка Наталья Григорьева.

Съемки проходили в Онгудайском районе Республике Алтай в особо охраняемой природной территории - парке Уч-Энмек. Бюджет клипа составил 70 тыс. рублей. Деньги собрали поклонники. Кстати, костюмы для съемок девушки делали сами.

- У нас нет бюджета, поэтому просим о помощи тех, кому нравится наша музыка. Кто хочет, тот помогает, - рассказала девушка.

«Silenzium» - это три красивых девушки, которые играют на скрипках и виолончели. Выпускницы Новосибирской консерватории играют Вивальди и Nirvana, Баха и Rаmmstein и проч.