«Огонь почти взял в кольцо людей»: В Барнауле жители всем поселком тушили горящее поле
В Барнауле из-за пала сухой травы в Лесной поляне сгорел коттедж. ЧП произошло в субботу, 13 апреля. Как загорелось - никто не знает. В поселке есть не застроенный пустырь 300 на 300 метров. Трава загорелась, а сильный ветер поднял огонь стеной и погнал на дома. Только чудом не выгорела деревня.
- Жители поселка очень быстро сориентировались. Вышли всем селом с лопатами, граблями и ведрами и тушили. Женщины раздавали намоченные маски. Равнодушных не было. И пожарных машин было много, приехали они быстро. Просто ветер и погода сухая, поэтому все очень быстро горело. Выгорел пустырь полностью, в лес огонь зашел немного, дом у соседей сгорел, который близко к лесу был, - рассказала местная жительница Анна Бауэр.
На месте пожара был депутат АКЗС Сергей Писарев. По его словам, он полчаса пытался вызвать спасателей, но те не начали тушить огонь, пока не загорелся дом.
- Приехала одна машина, посмотрели, что горит трава и уехали. Другая, наверное, пустая – промчалась мимо. Ушло около 30 минут прежде, чем появился первая машина МЧС. За это время, люди, которые, спасая дома, своими силами пытались потушить огонь на поле, чуть не попали в огненное кольцо. Из-за сильного ветра пламя ревело, как в трубе. Они могли погибнуть, - рассказал Сергей Писарев.
Фото: Дмитрий Бондаренко
- Делаем все, что в наших силах. Подняли весь резерв, максимум сил в строю. Пожарные ездят по вызовам, не заезжая в часть. Обстановка тяжелая. Сами видите, погода стоит сухая и ветреная. Только за сегодня поступила информация о более чем 280 термоточках в регионе! Практически каждая из них – пал травы. Принимаем все возможные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Накануне выходных прошло совещание с муниципалитетами. Рекомендовано вводить особый противопожарный режим, - сообщили в краевом управлении МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU