«Огонь почти взял в кольцо людей»: В Барнауле жители всем поселком тушили горящее поле

В Барнауле из-за пала сухой травы в Лесной поляне сгорел коттедж. ЧП произошло в субботу, 13 апреля. Как загорелось - никто не знает. В поселке есть не застроенный пустырь 300 на 300 метров. Трава загорелась, а сильный ветер поднял огонь стеной и погнал на дома. Только чудом не выгорела деревня.

sergeipisarev2 Трагедия. Устроил скандал с МЧС только после этого приехала машина. Но дом выгорел

- Жители поселка очень быстро сориентировались. Вышли всем селом с лопатами, граблями и ведрами и тушили. Женщины раздавали намоченные маски. Равнодушных не было. И пожарных машин было много, приехали они быстро. Просто ветер и погода сухая, поэтому все очень быстро горело. Выгорел пустырь полностью, в лес огонь зашел немного, дом у соседей сгорел, который близко к лесу был, - рассказала местная жительница Анна Бауэр.

sergeipisarev2 Люди борятся с огнем. Пожарных нет .

На месте пожара был депутат АКЗС Сергей Писарев. По его словам, он полчаса пытался вызвать спасателей, но те не начали тушить огонь, пока не загорелся дом.

- Приехала одна машина, посмотрели, что горит трава и уехали. Другая, наверное, пустая – промчалась мимо. Ушло около 30 минут прежде, чем появился первая машина МЧС. За это время, люди, которые, спасая дома, своими силами пытались потушить огонь на поле, чуть не попали в огненное кольцо. Из-за сильного ветра пламя ревело, как в трубе. Они могли погибнуть, - рассказал Сергей Писарев.

Фото: Дмитрий Бондаренко

- Делаем все, что в наших силах. Подняли весь резерв, максимум сил в строю. Пожарные ездят по вызовам, не заезжая в часть. Обстановка тяжелая. Сами видите, погода стоит сухая и ветреная. Только за сегодня поступила информация о более чем 280 термоточках в регионе! Практически каждая из них – пал травы. Принимаем все возможные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Накануне выходных прошло совещание с муниципалитетами. Рекомендовано вводить особый противопожарный режим, - сообщили в краевом управлении МЧС.