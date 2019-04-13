В Алтайском крае оказалось больше всего по стране пенсионеров с ожирением

Алтайский край оказался снова среди лидеров, на этот раз по ожирению среди пенсионеров. Согласно данным Минздрава за 2017 год, лишний вес имеет каждый десятый пожилой человек. Кстати, лидерство по ожирению наш регион удерживает уже многие годы.

Также среди лидеров по доле пенсионеров с ожирением оказались Магаданская область, Ингушетия, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. А самые подтянутые пенсионеры в Республике Башкортостан, Еврейской автономной области, Якутии, Пермском и Приморском краях.

Как сообщает портал news.ru, в целом по России в 2017 году на 100 тысяч пенсионеров было зарегистрировано 1777,5 больных ожирением. Это на 29% больше показателей 2013 года (1375,7).

Одна из причин ожирения — плохое образование населения в области здорового питания, а также низкие доходы населения.

- У нас не только пенсионеры страдают ожирением, это вообще всех касается. А все потому, что любят поесть дешево и сердито. На нормальную еду нет денег, вот и едят в основном картошку, низкосортные макароны, хлеб. Зимой почти полностью отсутствуют волокнистые овощи – кабачок, тыква, капуста, свекла. Их почти не едят в качестве гарнира. Мало в рационе натурального мяса, оно подменяется суррогатом – колбасой, сосисками и пельменями. Сливочное масло заменяется маргарином и спрэдом. Много едим сахара. Переломить это можно только просветительской работой, - считает барнаульский врач-диетолог Денис Фуголь.

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