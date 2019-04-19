«Библионочь-2019» в Барнауле: программа мероприятий

В пятницу, 19 апреля, Алтайский край вновь присоединится ко Всероссийской акции «Библионочь». Главная культурная площадка в Барнауле, как и прежде, разместится в «Шишковке». В этом году акция посвящена Году театра и пройдет под заглавием «Сон в Библионочь».

По словам организаторов, им есть чем удивить своих посетителей. Открытие состоится, как всегда, на крыльце «Шишковки». Начало в 18.00. И сразу же, как гости зайдут в библиотеку, они поймут, что оказались вовсе не там, куда шли. Сегодня вечером «Шишковка» превратится в настоящий театр.

1 этаж

Как и полагается, театр начинается с вешалки. В правом крыле разместится «Касса», где новые пользователи смогут оформить читательский билет с уникальным дизайном. По завершению акции по их номерам состоится розыгрыш призов. Так что не забудьте захватить паспорт.

На «Авансцене» (в центре первого этажа) весь вечер будет меняться программа: литературная мастерская «Магия театра», «Детский театр», «Дополненная реальность», конкурсы, поэтический экспромт и многое другое.

В левом крыле будет работать фотозона и «Литчасть», где каждый сможет оставить в дар библиотеки свою любимую книгу.

С 18.30 до 21.00 «Закулисье» (весты в книгохранилище, отправление каждые 15 минут).

2 этаж

«Аргон» (правое крыло)

В 18.15 начнется парад выступлений. На сцену выйдет театр моды «Ан Дэор», театральная студия педагогического лицея-интерната, театральная студия «Окно», студия испанского танца «Suerte». И многие другие. В программе также примет участие актер драмтеатра Эдуард Тимошенко.

18.30 – 21.00 здесь же будет работать «Камера обскура», где в режиме нон-стоп можно будет увидеть семь серий проекта «Театр Алтая. Штрихи воспоминаний».

«…DELL’ARTE» (центр)

Эту часть зала займут мастерские. Основательница школы каллиграфии Татьяна Голубева будет проводить мастер-классы (18.30, 19.00, 19.30).

С 18.30 до 21.30 пройдет игра «МЕМО»: «Театральная история Алтая», а также выставка «Механика театра: изобретения в театральной жизни».

«Балаганчик» (левое крыло)

В 18.30, 19.05 и 20.15 гости библиотеки погрузятся в игру света и тьмы: музыкальный теневой театр «СветоОберег» представит спектакль по сказкам Ирины Цхай «Волшебный кустик» и «Улыбка грустного ежика».

В 18.30, 19.40 и 20.50 стартует спектакль для взрослых с участием Петрушки.

С 18.30 до закрытия время для рукодельников. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по вязанию кукол, созданию настольного театра, а также смастерят тряпичную куклу.

С 18.30 до 21.00 будет работать театральный буфет. Напитки в нем можно будет получить совершенно бесплатно. Достаточно правильно произнести чистоговорки.

3 этаж. «Кульминация»

«Дивертисмент» (правое крыло)

В 18.30 начнет свою работу секция живого звука. Весь вечер на «арене» нетленные хиты ДДТ, «Агаты Кристи», «Кино», «Наутилус Помпилиус» и других легенд отечественного рока в исполнении барнаульских музыкантов Максима Куклина и Виктории Карачковой.

«Репетиционная сцена» (центр)

Несовместимые вещи соединятся воедино. В 18.30 и 19.30 мастер-класс по сценическому бою, в 19.00 и 20.00 мастер-класс по технике речи от библиотечных эльфов, а в 20.30 – 21.30 студия старинного танца «Северная сторона» проведет репетицию бала.

«Театрон» (левое крыло)

Много-много песка! В 18.30 и 20.30 музыкально-песочное шоу по мотивам рассказа Антона Чехова «Пари» и мастер-класс по песочной анимации от Ирины Казанцевой. В перерывах выставка «Живая ткань театра» и театральный перформанс.

4 этаж. «Ретроспектива»

Правое крыло

С 18.30 до 21.30 «Музыкальный граммофон 2.0». В перерывах коллекционер пластинок Андрей Минкин расскажет о том, как и где они записывались в разные годы.

С 18.15 рядом будет работать настоящих «цех» здоровья: уроки саморегуляции, древнерусские практики и славянская гимнастика, техники для здоровья и долгих лет жизни и многое другое.

На этом этаже бесплатные напитки можно будет получить за артистично прочитанные монологи.

«Антитеатр» (центр)

С 18.30 и до 21.30 здесь будут ждать любителей настольных игр и головоломок.

Левое крыло

Эта зона будет интересна любителям Великобритании: лекции о Шекспире, выступление «Театра Шекспира», лекция Аластера Митчела на английском языке «Shakespeare. «Midsummernight’sdream», чтение сонетов вслух на разных языках мира и фотозона «Быть или не быть?». Открытие в 18.30.