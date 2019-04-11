2019-04-11T13:25:31+03:00
Общество

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае

Усмирять «осужденных» прибыл спецназ [фото]
Иван ОЛЕКСЮК
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В учениях участвовали около 200 человек.В учениях участвовали около 200 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ

Стрельба, огонь и почти две сотни силовиков против 20 заключенных, устроивших «бунт» на территории лечебно-исправительного учреждения №8 УФСИН в Барнауле. Все это происходило 10 апреля во время учений по ликвидации массовых беспорядков осужденных.

По легенде, группа агрессивно настроенных осужденных спровоцировала в колонии «бунт» - они требовали послабления режима, отставки руководства и улучшения питания. Вооружившись палками и другими предметами в качестве оружия, они вытеснили сотрудников дежурной смены из локального сектора и забаррикадировались.

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае.Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ

Заключенных также играли сотрудники ФСИН, но от настоящих их было почти не отличить – переодетые в робу заключенных и дерзкие выкрики в сторону силовиков в роде "Начальника в отставку" или "Зови прокурора". После неудачных переговоров было решено применить силу.

- Мы старались завести сотрудников, чтобы дать им почувствовать реальность происходящего. Чем более жестко мы действуем, тем проще сотрудникам будет при реальных обстоятельствах, - рассказал сотрудник краевого управления ФСИН Сергей Белоруков.

Заключенных взяли в кольцо, те отчаянно пытались прорываться, но их прижали к стене и начали забрасывать «взрывпакетами», которые которые громко хлопали и дымили. Пострадать от них никто не мог, но бунтари были дезориентированы. После этого их по одному выдергивали из толпы и, заломив руки за спину, уводили в автозаки.

- Во время тренировки они работали мягко, чтобы до финиша некого не покалечить. В последний раз принимали жестко. Смысл учений – проанализировать ситуацию с двух сторон, - рассказал Белоруков.

В таких ситуациях стрелять по заключенным и не требуется – достаточно спецсредств (их могут поливать водой, закидывать дымовыми шашками, использовать взрывпакеты и т.д.). Только представьте, несколько звуковых «эффектов», физическая боль (если уговоры не помогли) и человек с обычной неподготовленной психикой не способен дальше сопротивляться. Смысл учений, по большому счету, научить психику сотрудников правильно реагировать на эти самые спецсредства, чтобы они не дезориентировались при реальных операциях.

- Сотрудники постоянно проходят подготовку, учения нужны для отработки разных ситуаций. Конечно, реальность будет отличаться, но это поможет им быстрее сориентироваться. Первый этап – принимаются все меры, чтобы мирным путем урегулировать конфликт. Работает группа ведения переговоров. После этого, как крайняя мера, силовое решение ситуации. Были задействованы подразделения, дислоцируемые в непосредственной близости от данного учреждения. Задачей одной группы было не допустить увеличения количества заключенных, участвующих в беспорядках. Вторая группа должна разбить крупные группу осужденных на более мелкие для упрощения действий группы изъятия, - рассказал начальник отдела организации службы охраны краевого ФСИН Константин Теске.

«Бунт» был подавлен, также в ходе учений сотрудники отработали действия по освобождению заложников. Всего в учениях было задействовано около 200 сотрудников.

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Начальника в отставку»: «Бунт» заключенных подавили на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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