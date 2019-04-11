В Барнауле похолодает с +18 до +3 градусов

Весна в этом году выдалась капризной – на Алтае то снег, то дождь. Вот и в ближайшие дни синоптики передают практически летнюю жару – до +23 градусов, однако спустя несколько дней столбик термометра покажет только +3 градуса.

Капризы погоды

В ночь на 12 апреля температура воздуха опустится по краю до 0…-5 градусов, днем прогреется до +13…+18 градусов. В ночь с 12 на 13 апреля столбик термометра покажет -1…+4 градусов. Днем же воздух прогреется до +13…+18 градусов, местами в южных районах до +23.

Ни в пятницу, ни в субботу осадков не ожидается, чего не скажешь о воскресенье. В этот день в отдельных районах дождь, местами по югу гроза. Порывы ветра достигнут уже не 14 метров в секунду, как в предыдущие дни, а 17-ти.

В Барнауле погода не будет сильно отличаться от той, которая ожидается по региону – ночью столбик покажет -1…+5 градусов, а днем до +13…+18 градусов. Осадки будут только во второй половине дня воскресенья. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Воскресный дождь перейдет на следующую неделю. При этом ожидается существенное похолодание. Например, в Барнауле столбик термометра опустится до слабого минуса, а днем поднимется всего до +3…+5 градусов.

Кстати

В ночь на 12 апреля погода будет способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ во всех районах Барнаула и в районе Коммунального моста в Бийске.

Приметы

Если с Марьи на Поликарпа (в ночь с 14 на 15 апреля) разливается по лугам и полям вода, надо ждать больших трав да раннего покоса по весне.