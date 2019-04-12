Спустя почти четыре месяца: ТЦ «Геомаркет» в Барнауле возобновит работу

Торговый центр «Геомаркет» возобновит работу 15 апреля. Собственнику удалось устранить нарушения пожарной безопасности спустя почти четыре месяца.

10 апреля в Индустриальном районном суде Барнаула прошло очередное заседание по делу. Как сообщили в пресс-службе суда, прокурор Октябрьского района отказался от иска в связи с устранением нарушений.

В администрации «Геомаркета» рассказали, что пока в центре готовятся к открытию, двери еще закрыты. Но 15 апреля в ТЦ вновь ждут посетителей.

В основном, в центре продают мебель. Арендаторы площадей на время закрытия работали в других точках города. Корреспондент «Комсомольской правды», приехав к «Геомаркету», увидела, что на входных дверях уже висит объявление о том, что один из магазинов «переехал». Вероятно, не все захотели возвращаться на прежнее место.

Напомним, судебные приставы опечатали торговый центр в декабре 2018 года. В здании были обнаружены нарушения пожарной безопасности. Первое судебное заседание прошло в начале февраля в Октябрьском районном суде, но затем дело было передано в суд Индустриального района Барнаула. Заседания переносили несколько раз: собственнику здания было необходимо время для сбора доказательств.

Кстати, в день закрытия «Геомаркета» по решению суда была приостановлена работа двух детских игровых зон в ТРЦ «Галактика» - «Карамелька» и «Веселкино». Администратор «Веселкино» сообщил, что они возобновили работу накануне, 11 апреля.

«Волна» массовых проверок и последующих закрытий началась после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Так, в Барнауле были опечатаны пять крупных зданий: ТРЦ «Район», ТОЦ «Гулливер», ТЦ «Россия», ТРЦ «Праздничный», ТРЦ «Арена».

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