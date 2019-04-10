2019-04-10T14:17:42+03:00
Происшествия

На Алтае уже неделю ищут двух пропавших рыбаков

Пенсионеры на лодке отправились к протоке около Старого моста
Дарья САВЕНКО
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Слева - Михаил Торохов, справа - Сергей ПровоторовСлева - Михаил Торохов, справа - Сергей ПровоторовФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Барнауле разыскивают двух пенсионеров, которые еще неделю назад отправились на рыбалку.

3 апреля около 18 часов два жителя Барнаула - 69-летний Михаил Торохов и 62-летний Сергей Провоторов – отплыли на моторной лодке «Казанка» от загородного комплекса «Венеция» в Затоне и направились по Оби в сторону Старого моста к протоке «Малый балдин». С тех пор о пенсионерах ничего не известно. Сейчас их поисками занимаются волонтеры, полиция и следователи.

- В настоящий момент по заявлению проводятся следственно-оперативные мероприятия. Мужчины пока не найдены. По итогам проверки, которая длится 30 дней с момента подачи заявления, будет принято процессуально решение, - пояснили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

Приметы пропавших

Михаил Торохов

Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза зеленые. Был одет в фуфайку болотного цвета, штаны и резиновые сапоги. Особой приметой являются очки для зрения.

Сергей Провоторов

Рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Был одет в рыбацкий костюм и резиновые сапоги.

Куда звонить

Всех, кто видел лодку с пропавшими рыбаками, или быть может, сам рыбачил рядом сними, просят обратиться по телефону: 8-800-700-54-52 или 112

Кстати

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминают, что именно в период весеннего паводка и ледохода нередки трагические происшествия на воде. Спасатели просят запомнить элементарные правила безопасности.

- не выходить в весенний период на водоемы;

- не переправляться через реку в период ледохода;

- не подходить близко к реке в местах затора льда,

- не приближаться к ледяным заторам.

Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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