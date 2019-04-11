Сколько барнаульцам нужно денег для счастья

Для того, чтобы в Барнауле жить достойно, нужно зарабатывать 55 тысяч рублей. Именно так ответили горожане на соответствующий вопрос работников Финансового университета при Правительстве РФ. Специалисты исследовали качество жизни в разных городах России.

Зарплата

У людей спросили: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?» В среднем по России эта цифра равняется 65,9 тысяч рублей. Больше всего хотят получать жители Москвы – 100 тысяч рублей в месяц. Этой суммы хватит для достойной жизни в столице страны. На втором месте с показателем в 96 тысяч рублей расположились Химки. Замыкает тройку Санкт-Петербург. Там хватает 91 тысячи рублей в месяц.

Что касается столицы Алтайского края, то жители Барнаула считают, что достойная жизнь начинается при зарплате в 55 тысяч рублей. С таким показателем мы расположились на 75-й из 78 строчек. То есть, люди у нас непритязательные и скромные. Возможно, что обусловлено это достаточно низкой зарплатой по Алтайскому краю – 25,5 тысяч рублей в месяц.

Зарплату в 55 тысяч рублей также хотят получать жители Якутска. Чуть меньше – Улан-Удэ и Читы – 54 и 50 тысяч соответственно. Если говорить о наших соседях, то в Новосибирске достойной считают зарплату в 61 тысячу рублей, в Новокузнецке и Кемерове – 58, в Томске – 60.

Цели

Специалисты также выяснили, достигли ли горожане уровня благополучия (квартира, машина, хорошее питание, возможность заниматься фитнесом, путешествовать и т.п). В Барнауле процент тех, кто уже добился «достойного» уровня потребления, равен только 20. Доля тех, кто рассчитывает добиться нормального уровня жизни через пять лет или менее – 23%. Все остальные (а это 57%) уверены, что ничего не добьются.

В среднем по России эти три показателя равны 24, 19 и 48 процентов соответственно. И если по первому мы отстаем, то вот по двум – существенно обгоняем. То есть свыше половины жителей Барнаула не видят в своем ближайшем будущем достойную зарплату. Возможно, что этот показатель и является главной причиной переезда в другие города России - только за прошедший год Алтайский край покинули около 40 тысяч человек.

Самая значительная доля участников исследования, которые утверждают, что уже добились высокого уровня благополучия, отмечена в Казани, Москве и Грозном – по 32 процента.

Больше всего тех, кто уверен, что добьется достойного уровня дохода в ближайшие пять лет, проживает во Владивостоке, Хабаровске и Красноярске – 36, 33 и 28 процентов соответственно.