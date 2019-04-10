Мать погибшей девочки лихачу на BMW: Ты лишил меня смысла жизни, а мужа сделал инвалидом

В Барнауле продолжается суд над лихачом на BMW Александром Руденко, из-за которого погибли женщина и двое маленьких детей, еще двое мужчин сильно пострадали.

Мать погибшей в ДТП девочки впервые встретилась с Александром Руденко в суде..

Напомним, авария произошла 15 октября 2018 года на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия. По версии следствия, BMW проехал на красный свет на огромной скорости и протаранил Renаult. Обвинение настаивает, что Руденко был пьян – есть свидетели, которые видели его незадолго до аварии употребляющим алкогольные напитки вместе с женой. Но после ДТП он отказался от медицинского освидетельствования, а вот в крови его жены обнаружилось 2,6 промилле алкоголя.

9 апреля прошло третье по счету заседание. На него пришла мать одной из погибших девочек.

- Ты лишил меня смысла жизни, а мужа сделал инвалидом. Ты хоть понимаешь, что ты натворил? А жена? Она допустила езду пьяного мужа на автомобиле. Любая адекватная женщина не дала бы ему ключи или, как минимум, нажала на тормоза. Вы пролетели весь Ленинский на красный свет. Это умышленное убийство, - сказала Елена.

Как сообщают «Наши Новости», после суда впервые дал интервью отец погибшей трехлетней девочки и муж погибшей 33-летней женщины. Евгений рассказал о гражданском материальном иске, поданном на первом заседании.

- У человека понимания нет о содеянном. Для него то, что он совершил, равносильно тому, что он ворону или курицу сбил. Мне денег на жизнь хватает, я самодостаточный, а семье моего пострадавшего друга Сергея нужна помощь. Не самая состоятельная семья: вы видите по кредитам, по ипотеке, да и по здоровью. Чтобы как-то компенсировать, помочь встать на ноги, банально помочь с жильем, образованием, я эти деньги передам семье Сергея, - сказал Евгений.

Следующее заседание суда состоится 11 апреля. На нем начнутся прения сторон.

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