2019-04-09T16:49:34+03:00
Происшествия

«Лицом о бетонный пол»: На Алтае учителя подозревают в травме пятиклассника

У ребенка диагностировали сотрясение мозга
Юлия ЕВГРАФОВА
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фото: Новости Горного Алтаяфото: Новости Горного Алтая
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Полицейские Горного Алтая проводят проверку по заявлению матери школьник. Она сообщила, что ее сыну разбил голову школьный учитель. Инцидент произошел в школе Майминского района, пишут «Новости Горного Алтая». Местное издание отмечает, что информацию подтвердили в пресс- службе МВД по Республике.

По рассказам матери, шокирующий для семьи случай произошел 4 апреля. Учитель технологии на уроке поднял ее сына за шкирку со стула. После этого пятиклассник начал задыхаться и потерял сознание. Тогда учитель отпустил школьники и тот упал лицом на бетонный пол. После этого педагог не остановился. Он поднял ребенка за подмышки и поднес к раковине, видимо, чтобы тот умылся и пришел в чувство.

Школьника доставили в местную больницу, врачи обнаружили у него сотрясение мозга, об этом также сообщила мать пострадавшего мальчика. Еще она отметила, что одноклассники сына подтвердили информацию, а вот учитель вины не признал. К тому же педагога оправдывают и местные жители.

- А мне рассказали другую версию, которую подтверждают часть детей класса. Учитель не виноват. Сейчас дети особо умные, даже знают и вам расскажут, как отрубиться в нужное время. Но разбираться в этом никто не будет, виновным сделают учителя. Жалко учителя, - написала в комментариях к новости некая Елена.

Что на самом деле произошло в майминской школе, выяснит следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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