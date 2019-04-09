Ну, с Богом: спасатели МЧС попросили батюшку помолиться, чтобы не было пожаров

Увы, но этот год выдался «горячим». С января в Алтайском крае на пожарах погибло 70 человек, еще 41 человек получил травмы. Это официальные данные краевого управления МЧС. Среди причин, как правило, нарушения техники пожарной безопасности.

Противопожарный молебен

Если одним достаточно напоминания, протокола или просто замечания, то другим хоть кол на голове теши. Вот и решили алтайские спасатели попросить батюшку помолиться, чтобы не было беды, и воззвать к совести несознательных граждан. Первое мероприятие из запланированных прошло 9 апреля в селе Санниково под Барнаулом.

Жителям напомнили о чистоте и безопасности, а заодно пригласили на Пасху.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Сегодня у нас проходил молебен о пожарной безопасности. А после этого мы прошли по домам с напоминанием жителям о необходимости следить за порядком не только в душе, но и в доме, и на приусадебных участках. Будем взывать к совести, - рассказал настоятель храма Спиридона Тримифунтского Анатолий Бочкар.

Предполагается, подобный молебен будет проходить раз в две недели. Кстати, в церкви есть икона – Неопалимая Купина, которая, согласно христианским верованиям, защищает от огня.

- У нас в семье случай был - запалился уголок, а там образ Неопалимой Купины стоял, так огонь возле иконы остановился и дальше не пошел, - рассказал батюшка.

В рейд

В деревне Санниково полно новостроя, люди переезжают из Барнаула на землю. Население городское, цивилизованное, откровенно неблагополучных жителей в деревне почти не осталось – выдавили городские, скупающие участки.

В одном из домов батюшку и инспекторов МЧС встретил пенсионер Леонид Профудин. Ему вручили памятки, напомнили, чтобы не сжигал траву во дворе, осмотрели домовую печь, все было в порядке.

- Да, люди у нас ответственные, но напоминать правила поведения надо. У меня у самого однажды пожар был, сарай сгорел. Сейчас с огнем очень осторожно, сухостой не сжигаю. Да и вообще у меня привычки еще с Советского времени остались, тогда в дом два раза в год стабильно газовщики приходили, плиту проверяли, памятки вручали, а сейчас… Вон, стоит газовая плита уже пять лет, никого не было, - рассказал пенсионер Леонид Профудин.

За нарушения мужчина получил предупреждение.Фото: Олег УКЛАДОВ

В другом доме рейд застал уже подвыпившего мужчину. Во дворе мусор и сухостой, в доме грязь, печь в таком состоянии, что спасатели не выдержали и составили на нарушителя протокол, хотя собирались только вручить памятки.

- Ты что ж запустил-то так все? - спросил батюшка. – Это все бесы, их нужно изгонять.

- Да какие бесы? Я, слава Богу, еще ни одного не видел, - отмахивается хозяин дома. - Вот подсохнет земля и уберу все, сейчас-то чего...

После этих слов участковый, сопровождавший спасателей и батюшку, строго посмотрел на хозяина дома. Тот язык попридержал и пообещал навести на участке и в доме порядок. На том и расстались.

Осторожность не повредит

Причиной пожара часто становятся элементарная невнимательность и небрежность, например, забытый включенный утюг, забытая на включенной плите еда, оставленная без присмотра печь, беспечность при курении. Пожар могут вызвать сломанные электроприборы, неисправные розетки и выключатели, неосторожное обращение с огнем.

Чтобы избежать беды, каждый должен помнить простые правила:

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные газовые плиты, электробытовые приборы, воздержитесь от использования самодельных электрических устройств;

- своевременно производите ремонт печей и электрооборудования;

- ни в коем случае не курите в постели, а так же вблизи горючих веществ и материалов.