Туристы, радуйтесь: с 2020 года Белокуриха снизит курортный сбор на 20 рублей

Со следующего года Белокуриха снизит курортный сбор с 50 до 30 рублей за сутки. Как рассказал председатель Белокурихинского городского Совета депутатов Сергей Криворученко, связано это недовольством туристов, падением выручки и отменой сбора за отдых в Крыму.

С 30 до 50 и обратно

напомним, с 1 мая 2018 года в четырех наиболее популярных среди туристов регионах: Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Крым, – ввели курортный сбор. У нас его начали собирать с туристов, отдыхающих в Белокурихе. До конца прошлого года его размер был равен 30 рублей в сутки с человека. С 2019 года он повысился до 50 рублей. Это вызвало волну негодования у туристов: мол, зачем его платить, если итак в городе отдыхающие оставляют неплохие деньги?

– В начале года мы подвели итоги курортного сбора за восемь месяцев прошлого года. Совет депутатов сформировал свои предложения и вынес их для обсуждения на первой сессии, которая состоялась 4 апреля, – рассказывает Сергей Криворученко. – Было принято положительное решение, поэтому с 2020 года размер курортного сбора составит 30 рублей в сутки с человека.

Недовольство, Крым и выручка

По словам собеседника, причин для снижения курортного сбора было несколько.

– В течение последних двух лет мы наблюдаем снижение объемов продаж. Туристы приезжают на меньшее число ночей. Это не могло не отразиться на выручке, – пояснил собеседник.

Подтолкнуло к снижению сбора и то, что туристы отказывались его платить. В прошлом году от оплаты отказались 78 человек, а в январе этого года зарегистрировано уже 120 случаев.

– Люди не понимают, для чего, зачем, почему так дорого, – пояснил собеседник.

В конце прошлой недели Республика Крым отказалась от курортного сбора по 10 рублей в сутки с человека. Это стало третьим аргументом.

– Это ставит нас в неравные конкурентные условия. Мы хоть и далекие друг от друга курорты, но рынок-то у нас один. Этот «крымский» аргумент дополнительно расшатывает саму идею курортного сбора, – подчеркнул собеседник.

Выход из тени и неплательщики

За 2018 год Белокуриха собрала с отдыхающих 20,6 млн рублей. Деньги направили на благоустройство города-курорта. При этом власти Алтайского края изначально планировали получить 34 млн рублей. Разобраться, почему получено меньше, обязали Счетную палату Алтайского края.

Во время проверки выяснилось, что бюджет недополучает деньги от предпринимателей, которые работают на санаторно-гостиничном рынке официально и неофициально. Речь идет о пансионатах и гостевых комплексах, которые находятся в «налоговой тени», то есть не проходят регистрацию как оператор курортного сбора. Сейчас перед муниципальной и региональной властью стоит задача вывести их из тени.

Помимо этого, аудиторы предложили сократить срок уведомления об «отказниках» - тех людях, которые отказываются платить курортный сбор. Сейчас уведомление о таком туристе поступает в течение 30 дней. Было предложено снизить этот срок до пяти дней, чтобы комиссия быстрее разбиралась с такими гостями.

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Курортный сбор в размере 30 рублей вызвал негативную волну, потому что у населения наблюдается спад доходов. И вполне понятно, как отдыхающие отреагируют на повышение до 50 рублей (подробнее).