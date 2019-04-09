Теперь только на север: барнаульских моржей выгоняют с озера

Барнаульские моржи, как гонимый народ из древних преданий, вот уже сколько времени не могут найти для себя нормальной базы. Теперь они вынуждены покинуть последние свое пристанище - Пионерское озеро, где у них сформировалось некое подобие базы – есть пристройки, где купальщики переодеваются, баня для согрева.

Чиновники от моржей отмахиваются – все-то у них не ладно, ведь предупреждали, что по весне начнутся работы, ищите место, но нет, дотянули до последнего. Куда теперь деваться моржам? Пускай идут на Север.

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- Озеро находится в аренде, нам сказали убрать все постройки, не то их снесут. А куда их переносить, где взять технику – это никого не волнует. У нас было место на гребном канале, но туда мы не можем со своими постройками заехать. Мы будем обращаться в администрацию, если понадобится, я дойду до губернатора, - пригрозил предводитель алтайских моржей Александр Зеленецкий.

Краевая федерация зимнего плавания и закаливания «Белые медведи» хорошо известна в Барнауле – она то и дело эпатирует публику, устраивая показательные мероприятия в общественных местах – то театральную постановку в мороз покажут, то голосовать на выборы в одних трусах придут, то станцуют перед администрацией – и все это почти голышом и с обливаниями.

Оказывается, озеро арендовала «конкурирующая» организация – моржи из «Клуба здорового образа жизни» Природа и Человек». По словам представителей организации, убрать постройки необходимо для благоустройства водоема.

- Вы видели эти постройки? Это какой-то курятник, а бани их этой зимой дважды горели, я сам их тушил, - рассказал Владимир Соковиков, президент клуба «Здоровый образ жизни. Природа и человек». – Никаких нарушений нет, все документы оформлены. Купаться людям здесь никто не запрещает, пользоваться нашей инфраструктурой, но для этого им нужно вступить в наш клуб. Мы хотим облагородить эту территорию, сейчас нужно отсыпать грунтом территорию, которую подтапливает, поэтому нужно убрать постройки.

Получается, останутся «Белые медведи» без бани, но разве это проблема для настоящего моржа? Зеленецкий вздыхает, мол, конечно, нет, но баню жалко – без присмотра все разворуют, а отвезти ее кому-то во двор они не могут – имущество-то общественное, а не частное.

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