2019-04-08T14:30:10+03:00
Общество

В пиццерии, кино и в штабе коммунистов: Где в Барнауле пройдет Тотальный диктант-2019

В городе будет работать 17 площадок
Иван ОЛЕКСЮК
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Проверить знания можно будет 13 апреляПроверить знания можно будет 13 апреля
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Барнаул в очередной раз присоединится к всероссийской акции «Тотальный диктант. Он состоится 13 апреля. В этом году специально для диктанта текст написал известный писатель Павел Басинский.

По сути, это четыре отличающихся текста – по одному на каждую часовую зону, где его будут писать. Традиционно диктант проходил на Дальнем Востоке, в Сибири и центральной части России. В этом году к этому списку часовых зон добавится США.

- Текст сложный, мы советуем перед диктантом хорошо повторить правила орфографии и пунктуации, - рассказал председатель комиссии филологов Артём Шмаков.

По словам одного из чтецов тотального диктанта известного журналиста Сергея Зюзина, не исключено, что текст будет напоминать Льва Толстого с его длинными, сложными предложениями, с непростой пунктуацией. Что именно, это будет за текст, станет известно непосредственно перед диктантом.

Кстати, бесплатные курсы для всех желающих по подготовке к диктанту «Русский по средам» начались в конце февраля на базе Алтайского государственного университета.

В городе будет открыто 17 площадок. Традиционно самые крупные из них – «политех», Алтайский госуниверситет и «Шишковка». Одна из необычных площадок - пиццерия «Русская пицца» на проспекте Ленина, 108. диктатором на ней будет ведущий радиошоу «Маяка». В штабе коммунистов текст будет читать первый секретарь регионального отделения партии «КПРФ» на Деповской, 22 Мария Прусакова. А в кинотеатре «Формула» диктовать будет известная телеведущая канала «Вести 22» Вера Климанова.

Кстати, в других городах тоже есть площадки необычного формата. Например, в Северодвинске предложили написать диктант в роддоме.

- Поселок Северо-Енисейский приглашает в отделение министерства внутренних дел, а в городе Сарапуле диктант пройдет на закрытой площадке в женской колонии. Турецкий Гёреме, где акция пройдет впервые, соберет участников в отеле пещерного типа, - сообщает официальный сайт акции.

Исходя из опыта прошлых лет, в Барнауле тотальный диктант пишут около 700 человек. Из них отличники – всего 15-20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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