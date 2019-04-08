Врачи говорили: «Готовьте гроб», а она продолжала бороться за жизнь

Ирина Мусатова из Новоалтайска с детства мечтала работать медиком. С большим удовольствием она окончила медицинское училище, но поработать по профессии так и не успела. Вышла замуж, родила дочь, казалось бы, вот оно, женское счастье. Но жизнь распорядилась по-своему. Любимый муж, которого она ждала из армии и с которым собиралась прожить всю свою жизнь, ушел из семьи. А в 23 года женщина попала в страшную аварию, из-за которой она уже 20 лет прикована к инвалидному креслу.

Борьба за жизнь

Ирина рассказывает, что тогда ее спасли 4-летняя дочь Юля и родные, которые всегда помогали и были рядом в трудные минуты. Ради них женщина и жила, не позволяя себе долго хандрить, чтобы не расстраивать близких. Полностью погрузилась в воспитание своей девочки, и каждый день старалась удивлять ее.

- Юля до сих пор вспоминает, как всегда бежала домой, потому что знала, что я приготовила для нее самодельный ребус или загадку. Я рисовала для нее что-то интересное, оформляла, нужно было чем-то занять себя. Первые полгода у меня был постельный режим, нельзя было даже сидеть. Было очень тяжело. Не знаю, что бы со мной стало, если бы не моя семья. У меня две сестры, мама, племянник, зять, а недавно я стала бабушкой – внуку сейчас три месяца, - рассказывает Ирина Мусатова.

Жительница Новоалтайска оказалась настоящим бойцом с огромной силой воли. Врачи говорили ее семье: «Готовьте гроб», а женщина не переставала бороться за свою жизнь. Поначалу Ирина даже отказывалась садиться в инвалидное кресло. Пять лет каждодневно вместе с сестрой занималась в спортзале, очень надеялась встать. Из-за тяжести травмы этого не случилось, но тот факт, что она смогла сидеть - уже победа. Вспоминает, что первое время даже привязывала к попе подушку и ползла так до кухни, чтобы приготовить еду. Тогда и сейчас для женщины было важно оставаться полезной. До сих пор Ирина все делает сама по дому, даже если тяжело.

Трудности на колесах

- До аварии, еще учась в школе, я часто видела мальчика на коляске, который гулял рядом с нашей школой. Мне тогда даже в голову не приходило, как он живет, как потом заезжает домой... Теперь находясь в коляске, я прекрасно понимаю тех людей, которые не задумываются о нашем быте и жизни. Они не равнодушные, а им просто даже в голову это не приходит, - делится с «Комсомолкой» Ирина.

После аварии у женщины было много разных проблем. Больницы, операции, восстановление, любопытные взгляды прохожих и стеснение самой себя. Со временем Ирина научилась относиться ко всему проще и улыбаться в ответ.

Женщина ведет активный образ жизни. Занимается дома, в теплое время года у нее каждодневный кросс по городу. Около двух лет Ирина еще и занималась фехтованием. Для этого родственники специально возили ее в Барнаул. Вместе с еще двумя колясочниками они тренировались по 2-3 раза в неделю, даже ездили на соревнования в Новосибирск и занимали почетные места. К большому сожалению Ирины, группу закрыли. Школа фехтования находится в подвальном помещении, там очень крутые ступеньки, и каждый раз колясочникам приходилось просить посторонних людей спустить их вниз или поднять.

- Я думаю в Барнауле давно уже нужно выделить или построить помещение для людей с ограниченными возможностями с доступной средой. Это же ужасно - колясочники занимаются в подвале, где ступени, если посмотришь вниз, вызываю жуткий страх. Когда спускались, я всегда про себя читала молитву... Многие родители привозили детей записывать на занятия по фехтованию, но увидев эти ступени просто уезжали, - рассказывает женщина.

Колясочница из Новоалтайска умеет держать в руках рапируФото: из личного архива героя(ев) публикации

Исцеляющее творчество

Долгие зимние дни, когда постоянно сидеть дома было невыносимо, подтолкнули Ирину на поиски чего-то нового. Так, в 2013 году в интернете женщина натолкнулась на изделия из холодного фарфора. Стала учиться делать сувениры по видеоурокам и так втянулась, что за пять лет сделала более 600 изделий!

Все с нуля делает дома сама. Сначала готовит массу для будущего сувенира. Смешивает кукурузный крахмал, столярный клей ПВА, лимонную кислоту, глицерин и вазелин. Потом на медленном огне варит, пока не образуется ком. Из него и лепится любая форма, а после окрашивается гуашью и покрывается акриловым лаком.

Сувениры Ирины очень цепляют глаз. Они яркие, позитивные и буквально излучают добро и жизнелюбие. Первое время женщина делала их для души, а сейчас изготавливает на заказ и зарабатывает этим ремеслом.

- Самым первым моим сувениром была девочка-эльф. Понравился сказочный персонаж, захотела воплотить ее в жизнь. Недавно у меня заказали Деда Мороза и Снегурочку, хоть и не сезон. Это очень объемная работа, забрала у меня много сил. Еще у меня дома живет человечек в медицинской одежде - дочь скинула идею. Это подставка для очков, я называю его профессор, - смеясь объясняет Ирина.

За 5 лет Ирина сделала более 600 изделий!Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Просто красивая женщина

В 2016 году с Ириной Мусатовой случилась интересная история. В соцсетях женщине пришло приглашение на участие в конкурсе красоты. Его организатор Мария Калашникова узнала об Ирине из статьи в газете «Наш Новоалтайск», которую женщине по ошибке положили в почтовый ящик. Тогда Ирина заняла второе место, а сам конкурс подарил ей глоток свежего воздуха.

- Конкурс дал мне уверенность в себе, радость от общения с другими людьми. Мы три месяца готовились, оказалось, что я могу танцевать и петь. До этого считала, что мне медведь на ухо наступил. Я просто почувствовала себя красивой женщиной и поняла, что жизнь продолжается, - поделилась Ирина.