В алтайском селе жители обнаружили следы медведя

Жители поселка Ченита Краснощековского района Алтайского края не на шутку взволнованы тем, что в деревне появились медвежьи следы. Самого косолапого никто не видел – скорее всего, животное наведывалось ночью. Сигнал о случившемся поступил из сельсовета и сельхозпредприятия района в Минприроды Алтайского края.

- Сейчас наш инспектор проверяет приближенную к селу лесную территорию, смотрит, есть ли какие-то другие следы присутствия медведя – задранные животные и так далее. Если ситуация будет признана опасной, будем поднимать вопрос об отстреле названного гостя, - говорит Евгений Батурин, начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края.

В этом году это первый случай, когда косолапый вышел к людям. В прошлом медведи несколько раз нападали на маралов и домашний скот.

Почему медведи идут в поселки

- Один из вариантов - он голоден, но это исключительный случай. Как правило, медведи выходят к людям из интереса – это очень любопытные животные. А если ему удалось задрать на подворье теленка, то медведь обязательно вернется, чтобы вновь поживиться, - говорит Евгений Батурин.

Есть ли на Алтае медведи-людоеды

- Нет. Я работаю в охотхозяйстве с 1981 года и за мою бытность знаю всего о двух случаях, когда медведь сам был инициатором нападения на человека. И оба эти случая были не у нас на Алтае, а в Томске, - рассказывает Батурин. – Если медведя не провоцировать, он первым не будет нападать.

Как себя вести при встрече с медведем

- Не вздумайте бежать, это только спровоцирует животное. Он обязательно кинется за вами, догонит и начнет задирать. А почуяв вкус крови, хищник озвереет… Медведи боятся человеческого голоса, поэтому находясь в лесу, разговаривайте или пойте, это спугнет косолапого. Как правило, встречи происходят, когда медведь вас не слышал и не успел уйти. Если такое произошло, медленно начните пятиться назад, уступите животному тропу, не смотрите в глаза. Аккуратно уйдите. В таком случае медведь тоже отойдет в сторону

Если медведь встал на задние лапы – значит нападет?

- Нет, это признак, что он вас пугает. Когда медведь собирается напасть, он стоит на четырех лапах и готовится бежать на вас, - рассказывает специалист.

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