Дожди обрушатся на Алтайский край и поднимут реки

В ближайшие несколько дней в Алтайском крае обещают интенсивные дожди. Реки начнут стремительно наполняться, что ухудшит паводковую ситуацию. Не исключено, что в низинах подтопит дома.

Дождливые выходные

На протяжении всей пятницы в большинстве районах Алтая будет идти дождь и мокрый снег. Температура днем +4…+9 градусов. В Барнауле в дневные +6…+8 градусов, дождь, ветер северо-восточный 9 - 14 метров в секунду.

Такой характер погоды сохранится и в выходные. В ночь на субботу, 6 апреля, температура воздуха в западных районах Алтайского края опустится до -7 градусов, днем поднимется до +6…+11 градусов. В краевой столице ночью 0…-2 градуса, днем до +7…+9 градусов. Ночью и днем в крае обещают дождь и мокрый снег различной интенсивности.

В воскресенье, 7 апреля, ночью по региону похолодает до -1…-6 градусов, днем столбик термометра поднимется до +6…+11 градусов. В предгорных районах прогнозируют дождь и мокрый снег, гололедные явления. В Барнауле ночью будет -2…-4 градуса, днем +7…+9 градусов.

Воды станет больше

Такая погода будет способствовать активному таянию снега и стремительному наполнению рек. На особом контроле в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю сейчас находится обстановка в Рубцовске и в селе Белоглазово Шипуновского района.

В ведомстве не исключают, что реки могут выйти из берегов и подтопить дома, которые находятся в низменности. Это может произойти в Алейском, Бийском, Красногорском, Краснощековском, Чарышском, Солтонском, Третьяковском и Рубцовском районах.

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