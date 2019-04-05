Уток хватит на всех! На Алтае открывается сезон охоты

Сезон весенней охоты в этом году разделили на две волны с четко установленными списками районов Алтайского края, где можно пострелять дичь.

- Разделение сезона было связано с многочисленными просьбами охотников. Дело в том, что при единой волне охотники, идущие на утку, попросту не попадали на гуся, так как срок перелета по нашей территории у этих птиц разный, - рассказывает Евгений Батурин, начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края.

Первая волна

Так, первая волна пройдет с 7 апреля по 16 апреля. В этот период можно охотиться на гусей, глухаря, тетерева на токах и вальдшнепа на вечерней тяге. В списке разрешенных для охоты находятся следующие районы: Алейский, Быстроистокский, Змеиногорский, Каменский, Крутихинский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский (левобережная часть), Шипуновский.

Вторая волна

Вторая волна охоты состоится с 27 апреля по 6 мая. В это время охота на гусей запрещена, но можно добывать уток, глухарей, тетеревов на токах и вальдшнепов на вечерней тяге.

Охота будет разрешена в следующих районах региона: Алтайском, Баевском, Бийском, Благовещенском, Бурлинском, Волчихинском, Егорьевском, Ельцовском, Завьяловском, Залесовском, Заринском, Зональном, Калманском, Ключевском, Косихинском, Красногорском, Краснощековском, Кулундинском, Кытмановском, Михайловском, Немецком национальном, Новичихинском, Павловском, Первомайском, Родинском, Смоленском, муниципальном образовании города Славгорода, Советском, Солонешенском, Солтонском, Суетском, Табунском, Тальменском, Тогульском, Троицком, Тюменцевском, Угловском, Хабарском, Целинном, Чарышском, Шелаболихинском (правобережная часть).

Нормы добычи

В этом году охотники могут подстреливать в день: по одному гусю (но не более трех в сезон), одному глухарю (но не более трех в сезон), пять уток (но не более 20 в сезон), двух тетеревов (но не более шести в сезон) и пять вальдшнепов (но не более 10 за сезон охоты).

- После закрытия сезона нормы добычи, скорее всего, будут пересмотрены, - говорит Евгений Батурин. – Дело в том, что, например, если охотник нарвался на стаю гусей, вроде бы добыча в руках, а больше одного в день стрелять нельзя. В таких случаях трудно сдержаться. Получается некая провокация…

На всех ли хватит уток и гусей?

- Да, на всех желающих хватит! – уверяет Евгений Батурин. – Численность водоплавающих птиц выросла - запреты на охоту, которые действовали в прошлые годы, дали свои результаты. Другой вопрос – сейчас сложно проехать к месту охоты, самая распутица. Хотя есть места, где гуси спокойно пасутся и их никто не трогает, не беспокоит – настоящий рай для охотников.

Кстати, из шести видов гусей, которые пролетают над территорией Алтайского края, охотиться разрешено только на двух - гуменника и белолобого. Серый гусь весной под строгим запретом. Охота на него разрешена только осенью. И никакие отговорки типа «не признал серого» не пройдут – будьте готовы к штрафу.

Контроль за охотой будет жесткий?

- Да, по возможности жесткий. В данный момент у нас работают около 200 производственных (ведомственных) инспекторов, которые по правам максимально приближены к государственным, разве что они не могут задерживать нарушителей. Инспекторы фиксируют нарушения, составляют акты, изымают продукцию и так далее, - рассказывает Батурин

Есть ли риск подстрелить утку, зараженную птичьим гриппом?

- Да, риск всегда есть. Поэтому при разделке птицы я бы настоятельно советовал уничтожить все потроха – в идеале сжечь или захоронить. При приготовлении тушку хорошо проварить или прожарить. И, конечно, после охоты нужно тщательно мыть руки, обувь, одежду постирать и просушить на солнце.