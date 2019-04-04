«Ну что, зараза, не будешь больше кусаться»: на Алтае житель задавил волка снегоходом

В сети появилось видео издевательства над диким волком – хищник придавлен снегоходом, мужчина называет его заразой и врагом, газует двигателем, чтобы напугать животное.

- Не скалится даже, зараза, ну, что не будешь больше кусаться? - мужчина тычет хищнику в морду куском пластика, который волк, по всей вероятности, оторвал, отбиваясь от преследователей. - Вот такой наш сегодняшний день, с победой нас.

На этом видео, которое "КП" не публикует по этическим соображениям, обрывается. Что стало с волком дальше – неизвестно, но надежды, что его отпустили, мало. По данным зоозащитников, видео было опубликовано на странице 38-летнего жителя Новоалтайска. Сейчас его страница удалена из сети.

В краевой прокуратуре, которая после этого начала проверку сообщили, что личность разместившего запись мужчины установлена, но тот пока никаких объяснений не давал. Ему грозит уголовная ответственность.

Предполагаемый живодер. Фото со страницы vk.com/zakonseichas_org

- Охота на животных с использованием транспортных средств запрещена по закону. Ответственность может быть вплоть до уголовной. Проверка проходит при участии Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, органов полиции, - сообщили в краевой прокуратуре.

Сейчас выясняется, где именно произошло ЧП, по данным Минприроды, в Алтайском крае волки встречаются в трех районах.

- В настоящее время по данным учета у нас в Алтайском крае обитают около 250 волков, но их количество растет. Этому способствует заповедник, на территории которого они чувствуют себя вольготно, так как отстрел там запрещен, и животные благополучно размножаются. От выходов волков страдают, как правило, три района - Краснощековский, Чарышский и Змеиногорский. Пока что число хищников не критично, но необходимо следить за ситуацией, - рассказывает Евгений Батурин, начальник отдела учета и использования объектов животного мира Управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края.

Читайте также:

Живодер с улыбкой на лице: На Алтае сестры топором зарубили маленького котенка

Шокирующее видео, на кадрах которого школьница расчленяет маленького котенка, появилось в интернете в понедельник, 23 июля. Судя по комментариям администрации группы, автором и убийцей являются две сестры из Алтайского края (подробнее)