Жительница Барнаула на проекте «Я стесняюсь своего тела» рассказала, как ее пытал сожитель

- Любимый человек в одночасье может обернуться мучителем, - так заявила нам участница шоу «Я стесняюсь своего тела» на телеканале «Ю» Екатерина Дианова. - Когда наше общение с ним (сейчас она даже не называет имя этого мужчины – прим. авт) только начиналось, я и предположить не могла, что со мной такое произойдет…

История их отношений была такой же, как у многих – сначала конфетно-букетный период, бурный роман. Счастье длилось около года. А потом началось: оскорбления, побои… Причем, с каждым разом они становились все более жестокими. Пять лет она терпела это. Многие удивятся – зачем? Быть может, это была любовь?

Пытки и побег

- Я долго любила этого человека, несколько раз пыталась уходить, но он знал все мои слабые места и куда можно надавить, чтобы я поменяла свое решение, - делится пострадавшая.

В конце концов, она решилась сбежать. Но не получилось. И за этот поступок жестоко поплатилась. Как признается героиня, любимый человек устроил ей настоящую камеру пыток - запер в комнате, избивал, резал кожу ножом, прижигал раны раскаленной ложкой…

Освободиться Екатерине удалось лишь спустя два дня. На тот момент у нее начался некроз тканей. Врачи сделали все, что могли, но помощь была несвоевременной, отдельные участки кожи нужно было пересаживать. В тот момент главной задачей было сохранить жизнь пациентке.

Телеканал "Ю"

Тяжелый суд

В июле 2017 года – сразу же после произошедшего Екатерина подала заявление в полицию, в прокуратуру. Мучителя нашли через три дня и отправили в СИЗО. Суд длился около года, в итоге, сожителя Екатерины посадили в тюрьму на семь лет. Несмотря на все события, адвокаты давили на то, что у мужчины было двое детей от другой женщины, чтобы скостить срок. Были и угрозы, и психологическое давление со стороны ответчика.

Проект и лечение

- Я не сама отправляла заявку на шоу, помогла подруга, она знала, что мне требуется помощь. Но сначала я сама не хотела придавать дело огласке, первое время были мысли о суициде. Затем отлегло, и я пыталась найти пластических хирургов сама, но никто не давал никаких гарантий, при этом называли неподъемную сумму, - рассказывает Екатерина.

Затем жительница Барнаула попала на проект, где ей долго искали подходящего пластического хирурга, который был готов взяться за столь тяжелый случай. В итоге за полгода Екатерина перенесла три операции, травмы были серьезные – помимо порезов, пришлось заниматься пластикой ожогов. На данный момент остались лишь небольшие рубцы после операции, которые скоро пропадут. Также с девушкой работал психолог, помогали и другие врачи с проекта – с ними она созванивается до сих пор.

Счастливый конец

Сейчас героиня программы живет в другом городе, у нее новые отношения и новая жизнь. Она очень благодарна всем, кто ей помог, и счастлива, что попала на проект. Именно там Екатерина поняла, что жертвой быть не стыдно, и решилась на своем примере показать другим женщинам, что нельзя терпеть насилия в свой адрес.