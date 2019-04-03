Семья с двумя детьми погибла в страшном ДТП на Алтае

Недалеко от Тальменки, рядом с селом Наумово, произошла трагедия – в ДТП погибла целая семья. В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали подробности жуткой аварии.

Вечером во вторник, 2 апреля, супруги с двумя дочками ехала из Барнаула в сторону Новосибирска на своем автомобиле Suzuki. Около 20:25 на 162-м километре, в районе села Наумово, 35-летний мужчина не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

Удар был такой силы, что машину откинуло в кювет. Водитель, его 31-летняя жена и их пятилетняя дочь погибли на месте до приезда «скорой». Еще одна девочка трех лет скончалась от травм по пути в больницу.

Сейчас полицейские разбираются с ДТП, которое унесло жизнь целой семьи. Scania до сих пор стоит на месте происшествия.

Отметим, что семья вела успешный бизнес по производству кондитерских изделий на два города - Барнаул и Новосибирск, поэтому супруги часто ездили по трассе Р-256. Участок дороги, на котором произошла трагедия, только недавно был построен. Там нет ям, которые можно было бы не заметить. Единственная опасность заключается в том, что дорога зигзагообразная и пока не освещается фонарями.

- Светлая память нашим друзьям. Эти люди были родителями прекрасных дочерей, любящими супругами, заботливыми детьми своих родителей. Для нас они навсегда останутся в памяти счастливыми людьми, которые любили жизнь, любили то, что делают. Они делились своим счастьем с миром, стремились вперед, учили никогда не сдаваться. Для нас они навсегда останутся в сердце. Мы не были работниками компании, мы все были друзьями. Светлая память семье, - написали о погибших в социальных сетях.