2019-04-03T05:50:28+03:00
Общество

Ананас, клубничка и арбуз: фото необычных грузовиков-фруктов Барнаула

Бетоносмесители раскрасили, чтобы порадовать жителей
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Анна Алымова.Фото: Анна Алымова.
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По Барнаулу ездят необычные грузовики-бетоносмесители. Вместо угрюмой камазовской «мешалки» на дорогах города можно встретить ананас, клубничку и арбуз.

Как оказалось, машины – это не узкая спецсерия производителя, их раскрасили барнаульцы, чтобы порадовать жителей.

Фото: Анна Алымова.

Фото: Анна Алымова.

- Мы расписали три автобетоносмесителя в яркие Арбуз, Ананас и Клубнику! Они возят бетоны и растворы. Радуют строителей на стройках и жителей города своей яркостью и сочностью! Рисовали сами. Идея и макеты нашего маркетолога Анны Алымовой. Художники Капитонов Анатолий и Минаев Виктор. Еще планируются четыре миксера разрисовать в этой же теме, - рассказали на заводе "ЖБИ Сибири".

Фото: Анна Алымова.

Фото: Анна Алымова.

Горожане затею оценили, необычные машины вызывают удивление и улыбку.

- Повстречавшие грузовики жители пишут, что встречают машины в городе, благодарят, что делаем строительные будни ярче, вносим краски в серость города. Водители стеснялись сначала, сейчас привыкли к повышенному вниманию и, так сказать славе. Сами, любя, называют их Арбузик, Ананасик, Клубничка. На производстве в бетоносмесительном цехе на эти миксеры ставят больше заказов! Улыбки - основная на них реакция, - рассказали на заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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