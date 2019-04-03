2019-04-03T04:35:09+03:00
Общество

Владимир Путин назначил прокурора Алтайского края

Им стал уроженец Нижней Каменки Александр Руднев
Иван ОЛЕКСЮК
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Александр РудневАлександр РудневФото: материалы пресс-служб
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Владимир Путин назначил прокурором Алтайского края Александра Руднева. Уроженец алтайского села Нижняя Каменка будет занимать этот пост следующие пять лет.

Сообщение опубликовано на официальном сайте Генпрокуратуры России. Ранее Руднев занимал должность первого заместителя прокурора Волгоградской области. О его назначении стало известно еще в декабре прошлого года. 20 декабря 2018 года 44-летнего прокурора представили действующему губернатору Виктору Томенко.

Александр Руднев, государственный советник юстиции 3 класса, служит в органах прокуратуры уже 22 года. В свое время он окончил Алтайский государственный университет. Свою карьеру он начинал с должности помощника прокурора района, следователя, старшего следователя прокуратуры района, заместителя прокурора Алтайского района, прокурора Быстройстокского района, прокурора Павловского района, начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной оперативно-розыскной деятельностью Алтайского края.

- За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России», - сообщает Генпрокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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