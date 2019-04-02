2019-04-02T10:25:47+03:00
Общество

Если вашего мужа целует незнакомка, значит, он просто вернул ей потерянную сумочку

Или как барнаулец поссорился с женой из-за доброго дела
БОРЗОВ Денис
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Константин Ганов нашел сумку в маршруткеКонстантин Ганов нашел сумку в маршруткеФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Нарочно не придумаешь… 1 апреля житель Барнаула Константин Ганов ехал в маршрутке. Вдруг на соседнем сиденье увидел одиноко лежащую женскую сумочку. Так как среди пассажиров хозяйки не нашлось, он решил забрать сумочку себе и, во чтобы то ни стало, найти ее владелицу.

- И вот сумочка перемещается в мой рюкзак и покидает маршрутку. Уже дома рассматриваю ее содержимое, играя в детектива: надо ведь выяснить, чья она. Паспорт на имя женщины с восточной фамилией 85 года рождения ничего не дал, поиск Ф.И.О. в соцсетях - никого похожего нет и в помине, что странно. В кошельке - две двухсотрублевые купюры и несколько пластиковых карт, - описывает ситуацию Константин.

Учитывая все это, он сделал вывод о том, что сумку оставила бюджетница. Скорее всего, учительница - у них в связи с последними событиями (когда педагога уволили из-за фото в коротком платье) ведение соцсетей не приветствуется. Визиток и данных о школе тоже не было.

Барнаульский Шерлок Холмс не отчаялся и продолжил поиски информации, которая поможет связаться с забывчивой пассажиркой. В оставленной сумочке находилась сберкнижка с весомой суммой, а также блокнот, в котором были записаны разные телефоны – похоже, что женщина собиралась покупать квартиру и выписывала себе номера продавцов недвижимости. Мужчина прозвонил эти номера, но, увы, никто не помнил женщину с таким именем. Казалось бы, поиски зашли в тупик.

- Роемся глубже: на дне сумки - сушки без пакета, лекарство для горла, ключи, включая магнитный, два СНИЛСа на имя детей, иконка какого-то святого. Три посадочных талона на самолет тоже ничего не дали, но забив Ф.И.О. в Яндекс, понял, что это все-таки учительница, которая часто участвует в каких-то образовательных мероприятиях, но контактов - не обнаружилось. Что делать? Вытряхиваю из сумочки все, и на одном из обрывков бумаги нахожу номер телефона со словами: «Мой номер, Кристина». Выругался про себя, набрал и бинго - это она! Оказалось, что сама не помнит, где оставила сумочку, в которой, по ее словам, было «ВСЁ». Думаете - вот и хэппи-энд? Не тут-то было!

Спустя какое-то время хозяйка приехала, забрала свои вещи, по требованию «сыщика» проверила все на сохранность, передала символические 400 рублей как вознаграждение и… на радостях поцеловала Константина.

- В щеку, разумеется. Но жена, еще и с тёщей, в этот момент внимательно наблюдали в окно. Дома меня ждал прием, далекий от теплого, - пишет наш герой у себя на страничке.

В итоге из произошедшего Константин сделал для себя и читателей несколько выводов:

- заведите визитку и положите ее в сумочку так, чтобы вас по ней всегда можно было найти, мало ли..,

- заведите профили в соцсетях. Заполнять их не обязательно, но, по крайней мере, с вами можно будет связаться,

- уважаемые жёны, если вашего мужа целует какая-то незнакомая женщина – значит, он просто случайно нашел ее сумочку и вернул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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