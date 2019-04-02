Погода на апрель 2019 года в Алтайском крае: дождь и мокрый снег

Никаких неожиданных сюрпризов апрель для жителей Алтайского края не подготовил. Снегопадов и аномального холода не будет точно, а вот дожди и ветер пойдут бок о бок со вторым весенним месяцем.

По прогнозам синоптиков, средняя температура в апреле будет в пределах нормы - плюс 3,1 градус. Осадков также ожидается в пределах нормы. Однако касается это только долгосрочного прогноза, который может и не сбыться. А вот погода на ближайшие дни более реалистична.

Так, 2 апреля, днем воздух по Алтайскому краю прогреется до +7…+12 градусов. Местами в южных районах и вовсе будет жара - там столбик термометра поднимется до +15…+20 градусов. Осадков не ожидается, ветер западный 5-10, местами порывы 11-16 метров в секунду. В Барнауле синоптики обещают +10…+12 градусов и западный ветер 8-13 метров в секунду.

В среду, 3 апреля, по региону воздух днем также прогреется до +8…+13, в южных районах до +20 градусов. В краевой столице +9…+11. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

В четверг, 4 апреля, в большинстве районах пройдут дожди различной интенсивности и мокрый снег. Температура поднимется до +4…+9 градусов, а в южных районах до +15. Порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду. В Барнауле столбик термометра поднимется до +6…+8 градусов. Временами осадки, ветер до 13 метров в секунду. Вот что значит переменчивая апрельская погода! Поэтому не торопитесь снимать весенние куртки и одевать легкие пальто.

Согласно сервису «Яндекс Погода», в большинстве дней апреля в краевой столице будут идти дождь и мокрый снег. Богатым на осадки будет и май - синоптики обещают большую часть майских дней с дождем. Средняя температура воздуха при этом достигнет +11,8 градусов.

Кстати

Самый теплый апрель с 2000 года был в Алтайском крае в 2007 году, когда средняя температура равнялась 8,7 градусам. Самым холодным этот месяц был в 2006 году. Тогда средняя температура в апреле была 0,9 градусов.

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