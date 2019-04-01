2019-04-01T12:21:33+03:00
Спорт

В Новоалтайске состоялся турнир по греко-римской борьбе среди юношей

Его участниками стали 120 спортсменов
Дарья САВЕНКО
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В турнире приняли участие олимпийские чемпионы, политики и 120 сильнейших спортсменов из восьми регионов России.В турнире приняли участие олимпийские чемпионы, политики и 120 сильнейших спортсменов из восьми регионов России.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Новоалтайске прошел один из старейших сибирских турниров по греко-римской борьбе среди юношей памяти Ивана Григорьева. В нем приняли участие олимпийские чемпионы, политики и 120 сильнейших спортсменов из восьми регионов России.

За несколько недель до начала турнира умер один из его создателей Евгений Дубовцев. До последнего он присутствовал на турнирах как почетный гость. Организаторами спортивного события выступили Администрация Новоалтайска и спортивный клуб «Чемпион». На 49-й турнир приехали министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, глава города Новоалтайска Сергей Еремеев и депутат государственной думы Александр Прокопьев. При поддержке депутата на турнир приехали олимпийские чемпионы.

На 49-й турнир приехал депутат государственной думы Александр Прокопьев. Фото: Олег УКЛАДОВ

На 49-й турнир приехал депутат государственной думы Александр Прокопьев.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Безусловно, это сплав физической силы и интеллекта. И как сказал наш легендарный сибиряк, наш с вами друг, Александр Карелин, греко-римская борьба – это те же самые шахматы, только фигуры побольше, поэтому передвигайте эти фигуры с умом, – поприветствовал Прокопьев участников соревнований.

– Я три года подряд приезжаю сюда. Мы с Мнацаканом Искандаряном уже второй раз проводим мастер-классы для молодых спортсменов. Стараемся показать и объяснить им те приемы, которые помогали нам добиваться успеха в спорте, – подчеркнул Мишин.Депутат Госдумы вручил спортсменам и тренерам благодарственные письма, подарил детям новую форму. Для спортсменов мастер-класс провели чемпионы Олимпийских игр Алексей Мишин, Мнацакан Искандерян и обладатель кубка мира Андрей Черепахин.

Участниками турнира стали 120 спортсменов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Участниками турнира стали 120 спортсменов.Фото: Олег УКЛАДОВ

Одним из победителей стал Руслан Новрузов. Это уже пятая его победа на турнирах по греко-римской борьбе среди юношей памяти Ивана Григорьева. Всего же из 11 золотых медалей в разных весовых категориях четыре забрали новоалтайцы. По результатам турнира они выступили успешнее, чем юноши из Новосибирка, Норильска, Томска, Хакассии и Республики Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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