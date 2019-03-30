2019-03-30T06:30:15+03:00
Происшествия

В Барнауле маникюрша продавала запрещенные таблетки для похудения

По закону ей грозит до восьми лет лишения свободы
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округуФото: управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу
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Здоровый образ жизни нынче в моде, и многие жители Алтайского края ходят на различные тренировки и стараются правильно питаться. Но, видимо, не всем хочется тратить на это свое время, а результат нужен моментально.

Так, в одном из салонов красоты Барнаула сотрудники уголовного розыска Алтайского линейного управления МВД задержали 36-летнюю женщину. Помимо маникюра, жительница Барнаула зарабатывала на продаже запрещенных препаратов для похудения.

Известно, что маникюрша продала опасные таблетки как минимум трем клиенткам. Благодаря экспертизе удалось выяснить, что в них содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин. По словам эксперта, этот препарат не продается в аптеках и вообще запрещен на территории России.

- Эти вещества влияют на психические процессы человека. В итоге по данному факту заведено уголовное дело, устанавливаются пострадавшие от препарата. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде, - говорит Анна Щербакова, начальник пресс-службы управления на транспорте МВД России по Сибири.

Пока выясняются все обстоятельства, женщина может продолжать работу в салоне, если конечно работодателя не смущает факт криминального дополнительного заработка мастера по маникюру. Если вина жительницы Барнаула будет доказана, то в худшем случае ей грозит лишение свободы на восемь лет.

Справка КП

Сибутрамин - это сильнодействующее лекарственное вещество, которое изначально разрабатывалось в качестве антидепрессанта. В дальнейшем ученые выяснили, что оно способно сильно снижать аппетит и его стали прописывать людям для похудения.

В скором времени выяснилось, что препарат имеет много побочных действий. Вещество вызывает привыкание, сравнимое с наркотическим. У человека может появится депрессия, нервная анорексия, инсульты и инфаркты.

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Еще несколько лет назад жительница Барнаула Евгения Некрасова весила около 100 килограмм. Долгое время ее вес не превышал 65 кг, а потом из-за смены работы на менее активную и частых рабочих чаепитий женщина перестала узнавать себя в зеркале (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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