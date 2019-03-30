2019-03-30T06:30:15+03:00
Общество

Жительница Поспелихи делает завораживающие картины из кожи

Сначала Светлана Обыскалова рисует на материале, а потом вырезает необходимые детали
Юлия ЕВГРАФОВА
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Светлана Обыскалова делает завораживающие картины из кожиСветлана Обыскалова делает завораживающие картины из кожиФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Картины из натуральной кожи жительница Поспелихи Светлана Обыскалова научилась делать сама. Когда-то побывав у своих знакомых, женщина увидела необычное изделие, привезенное из Польши, и захотела изготовить дома такое же. С того момента не смогла бросить затягивающее творчество.

- Около 10 лет назад я начала пробовать делать картины из кожи. Тогда я еще занималась бизнесом, поэтому увлечению уделяла немного времени. А вот в последние четыре года занимаюсь этим серьезно. Год назад я вышла на пенсию, исполнилось 55, поэтому моя основная деятельность - бабушка. А творчеством занимаюсь для души, - рассказывает Светлана.

Как настоящая Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Как настоящаяФото: из личного архива героя(ев) публикации

Тяга к творчеству у жительницы Поспелихи была всегда. Рассказывает, что в детстве очень любила рисовать, а во взрослом возрасте даже пыталась поступить в Новоалтайское художественное училище. Но в итоге свою жизнь женщина связала с предпринимательством, какое-то время занималась закупкой кожи. С тех пор Светлана хорошо разбирается в этом материале и уверенна, что только из натуральной кожи можно сделать качественную картину.

- Все свои работы я делают исключительно из натуральной кожи, она очень пластична и легко принимает нужную форму. Сначала я рисую на ней то, что мне нужно, потом вырезаю необходимые детали. У меня есть аппликации, есть объемные картины, они сложнее. Это все клеится на флористическую проволоку, использую для этого обычный клей "Момент" и ПВА. Обжигаю кожу на обычной сковороде, - рассказывает женщина.

Светлана очень любит цветы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Светлана очень любит цветыФото: из личного архива героя(ев) публикации

В своих работах Светлана чаще всего изображает букеты и пейзажи, так как очень любит природу и цветы. Сейчас почти все картины женщины находятся в Поспелихинском краеведческом музее, там до середины апреля выставка ее работ. Остальные картины Обыскалова подарила друзьям и знакомым, часть сделала на заказ. Кстати, ее работы стоят от 1500 до 6000 рублей. На их изготовление в среднем уходит от одного до четырех дней, все зависит от сложности и размера холста.

В будущем жительница Поспелихи мечтает организовать свой кружок, где она сможет обучать других такому необыкновенному творчеству.

Картины стоят от 1500 до 6000 рублей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Картины стоят от 1500 до 6000 рублейФото: из личного архива героя(ев) публикации

Все картины сделаны из натуральной кожи Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Все картины сделаны из натуральной кожиФото: из личного архива героя(ев) публикации

Все картины сделаны из натуральной кожи Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Все картины сделаны из натуральной кожиФото: из личного архива героя(ев) публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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