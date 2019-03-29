Паводок-2019: Реки Алтайского края начнут вскрываться в ближайшие дни

Притоки Чарыша, реки Горного Алтая и предгорий степного Алтая могут вскрыться ото льда уже в ближайшие дни, а это значит, что в Алтайском крае начнется первая волна паводка.

Опасные реки

Начальник департамента Росгидромета по Сибирскому федеральному округу Александр Гритчин принял участие в совещании полномочного представителя Президента России в СФО Сергея Меняйло. Об угрозах весеннего половодья также говорили губернаторы Омской области Александр Бурков и Алтайского края Виктор Томенко.

Гритчин рекомендовал обратить внимание на приток воды в районе сел Усть-Чарышская Пристань и Белоглазово на Чарыше, Сростки на Катуни, Хабары на Бурле, а также Алее выше Гилевского водохранилища.

- На сегодня большой запас снега и влаги в снеге (от 141 до 168%) на реках степного Алтая – речь об Алее выше Гилевского водохранилища и Бурле. Именно на эти реки нужно обратить внимание, - предостерег специалист.

Что касается рек Песчаная, Ануй и Чарыш, которые принесли в прошлом году серьезные проблемы, то сейчас они уже без снега, почва оттаивает и частично поглощает влагу. На пользу пошел и мартовский минус на улице, когда влага просто-напросто вымерзала. Однако ситуация изменилась – с 28 марта ночная температура не опускается ниже нуля градусов, а днем воздух прогревается до +14…+18 градусов.

- Именно в этот момент начнется максимальный приток в реки от талых снегов и формирование склонового стока. Это станет началом опасного периода, - подчеркнул Гритчин.

Между тем, 30 марта в некоторых районах Алтайского края ожидается мокрый снег и сильный дождь, которые ускорят вскрытие притоков Чарыша, рек Горного Алтая и предгорий степного Алтая.

- Вода пойдет в реки, - предупредил Александр Гритчин.

Алтай готов к паводку

По словам Виктора Томенко, по опыту прошлых лет на территории Алтайского края риску подтопления подвержено 204 населенных пункта на территории 48 муниципальных образований, где находится более 15 тысяч жилых домов с населением 42 тысячи человек.

На период паводка в Алтайском крае подготовили к работе 191 пункт временного размещения общей вместимостью более 39 тысяч человек. Общая группировка сил и средств, привлекаемых к выполнению в Алтайском крае противопаводковых мероприятий и проведению спасательных и аварийно-восстановительных работ, составляет 15 587 человек, а также 4 700 единиц техники.

Справка КП

Нынешняя синоптическая ситуация схожа с той, что складывалась в 1995, 2002, 2004 и 2012 годах: реки тогда вскрывались на 6 - 10 суток раньше средних многолетних сроков. И в этом году реки также будут вскрываться раньше, с опережением до 10 суток.