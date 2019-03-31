Два медвежонка впервые показались посетителям Барнаульского зоопарка

Двое медвежат, родившиеся в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка», впервые выбрались на весеннее солнышко и порадовали посетителей.

У семилетнего Жоры и десятилетней Даши это первое потомство. Парочка долго присматривалась друг к другу, привыкала, и, наконец, родила двух очаровательных малышей. С самого рождения – 18 января – медвежата находились в берлоге рядом со своей мамой. Но, как и всем детям, мишкам стало интересно, что находится вокруг них. Сегодня посетители зоопарка увидели, как малыши пытались выбраться из берлоги, однако эта идея Даши совсем не понравилось – рано еще выходить в вольер.

- Друзья. Прекрасное, просто шикарное воскресное утро в Барнаульском Зоопарке. Наши маленькие герои в полушаге от прогулок по вольеру. Сегодня даже нашим гостям удалось посмотреть на эти милые мордашки, - написали в группе зоопарка «ВКонтакте» и опубликовали милые видео.

Медвежата захотели погулять..

Малышам пока имен не дали. Также не известно, в какие зоопарки ни отправятся, но думать об этом пока рано - малыши еще несколько месяцев будут жить в мамой. Кстати, папа никакого участия в воспитании не принимает, поэтому живет отдельно.

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