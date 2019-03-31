Барнаул может подтопить в ближайшие дни
С каждым днем в Барнауле становится все теплее, поэтому талые воды могут подтопить улицы и дома, которые находятся в низине.
Установление положительных температур в дневное и ночное время станет причиной активного снеготаяния и появлению стоков. По прогнозам синоптиков, днем 30 марта и 1 апреля воздух в краевой столице прогреется до +7…+9 градусов, однако на солнце и вовсе ожидается до +11 градусов. Барнаульцам, которые живут в низменности, необходимо ворошить снег, обустроить водоотводные канавы и поднять на возвышенность предметы, которые могут оказаться в воде.
В случае подтоплений жители города могут обращаться по телефону единой дежурной диспетчерской службы города 29-91-99 либо в диспетчерские службы районных администраций:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25.
Все профильные городские службы находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность населения.
Что касается Алтайского края в целом, то гидрологическая обстановка пока остается стабильной. По всему бассейну Верхней Оби продолжается процесс снеготаяния и увеличивается приточность талой воды в водные объекты. Наблюдается положительная динамика уровней воды. В период вскрытия рек возможны заторы льда.
Подтопление низменных участков местности талой водой может наблюдаться в:
- Краснощековском;
- Змеиногорском;
- Чарышском;
- Солонешенском;
- Алтайском;
- Красногорском;
- Петропавловский;
- Шипуновском;
- Третьяковском;
- Рубцовском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU