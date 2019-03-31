Барнаул может подтопить в ближайшие дни

С каждым днем в Барнауле становится все теплее, поэтому талые воды могут подтопить улицы и дома, которые находятся в низине.

Установление положительных температур в дневное и ночное время станет причиной активного снеготаяния и появлению стоков. По прогнозам синоптиков, днем 30 марта и 1 апреля воздух в краевой столице прогреется до +7…+9 градусов, однако на солнце и вовсе ожидается до +11 градусов. Барнаульцам, которые живут в низменности, необходимо ворошить снег, обустроить водоотводные канавы и поднять на возвышенность предметы, которые могут оказаться в воде.

В случае подтоплений жители города могут обращаться по телефону единой дежурной диспетчерской службы города 29-91-99 либо в диспетчерские службы районных администраций:

- Железнодорожный район – 62-56-95;

- Индустриальный район – 47-51-83;

- Ленинский район – 54-44-49;

- Октябрьский район – 24-74-98;

- Центральный район – 63-08-25.

Все профильные городские службы находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность населения.

Что касается Алтайского края в целом, то гидрологическая обстановка пока остается стабильной. По всему бассейну Верхней Оби продолжается процесс снеготаяния и увеличивается приточность талой воды в водные объекты. Наблюдается положительная динамика уровней воды. В период вскрытия рек возможны заторы льда.

Подтопление низменных участков местности талой водой может наблюдаться в:

- Краснощековском;

- Змеиногорском;

- Чарышском;

- Солонешенском;

- Алтайском;

- Красногорском;

- Петропавловский;

- Шипуновском;

- Третьяковском;

- Рубцовском районах.

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