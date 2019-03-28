2019-03-28T19:01:00+03:00
Происшествия

В Барнауле при уборке снега погиб дворник детского сада

Глава города Сергей Дугин поручил помочь семье пенсионера
Дарья САВЕНКО
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Место ЧП расположено вне прогулочных площадок детского сада, угрозы для детей не было.Место ЧП расположено вне прогулочных площадок детского сада, угрозы для детей не было.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На территории барнаульского детского сада №265 (улица Юрина, 307-а) произошла трагедия. Там погиб 67-летний мужчина, который трудился дворником.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, сообщение о несчастном случае поступило в первую приемную администрации краевой столицы от единой дежурно-диспетчерской службы города 28 марта в 18:25. Охранник детского сада проводил обход и наткнулся на тело 67-летнего мужчины, который работал в дошкольном учреждении дворником.

Судя по информации свидетелей и данных видеозаписи, пенсионер чистил отмостки и кровли подвального помещения, когда произошла трагедия. В пресс-службе отметили, что место ЧП расположено вне прогулочных площадок детского сада, угрозы для детей не было.

Глава города Барнаула Сергей Дугин приехал на место происшествие и распорядился оказать семье погибшего материальную помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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