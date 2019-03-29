На Алтае хранится пять тысяч тонн опасных химикатов

Пять тысяч тонн опасных химических отходов хранятся в разных районах края и ждут своего часа на утилизацию. Но, как выясняется, проблема решается очень медленно и с большим трудом. Ведь еще со времен совхозов и колхозов не было четко отработанной схемы действий.

Отходы накапливали на территории предприятий или переправляли в специальные «могильники» для утилизации. Но от этой тактики в наше время отказались. Теперь их перевозят на склад в Бийск, там предприятие ООО «АлтайАгроХимСоюзПлюс», победившее в конкурсе, поддерживает все условия для безопасного хранения. Еще в 2016 году министерство природных ресурсов края планировало за счет региональных средств создать центр утилизации. Нашли и организацию, которая уничтожит отходы - Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) из Москвы. Но не хватило финансирования, чтобы довести дело до конца. На тот момент это могло стоить около 1,45 мрд рублей. В сентябре 2018 года пытались привлечь средства Минпромторга, но получили отказ.

Планировали, да не выпланировали

26 марта на встрече с депутатами АКЗС министр природных ресурсов Владимир Попрядухин заявил, что проблема до сих пор актуальна.

- Специфика сельскохозяйственного региона и издержки системы планирования прошлых лет привели к тому, в Алтайском крае сложилась непростая обстановка с утилизацией пестицидов и агрохимикатов. На данный момент накоплено, собрано и подготовлено к завершающему этапу обезвреживания 4 тысячи 400 тонн пестицидов и агрохимикатов. Также предстоит собрать еще 600 тонн.

В этом году закроют два склада по хранению

Каждый год количество пестицидов и химикатов растет. Министерство природных ресурсов перевозит их на склады, которых на территории края девять. В этом году планируют закрыть два из них: в селе Елбанка - из него вывезут 118 тонн пестицидов и химикатов, и в селе Хабары - там 55 тонн ядохимикатов. Это «богатство» будет отправлено в поселок Новый под Бийском.

В 2020 году Министерство природных ресурсов закупит емкости, чтобы очистить от химических отходов Курьинский, Алейский, Поспелихинский и Топчихинский районы. Далее Алтайский край будет участвовать в федеральной программе «Чистая страна». Именно она поможет краю распрощаться с устаревшими отходами. Чтобы край попал в программу, уже отправлена заявка и ведутся переговоры. Основной склад, находящийся в Бийске, по данным Минприроды края, планируют включить в государственный реестр.

Комментарий специалиста

Представляют ли хранилища химикатов угрозу?

Алексей Грибков, эколог:

- Эти вещества опасны. Храниться они могут долго, но нельзя исключать форс-мажор: утечка, утрата герметичности контейнеров. Не стоит забывать и о том, что все еще находятся свалки этих веществ, поэтому важно продолжать работу – искать и перерабатывать эти химикаты. Нельзя допустить, чтобы они попали в окружающую среду – сильно пострадают почва и водоемы.