2019-03-28T12:33:43+03:00
Общество

Как не хотеть сладкого: советы врача, фитнес-тренера и спортсменки

Барнаульские эксперты сошлись во мнении: опасны не сладости, а их количество
Юлия ЕВГРАФОВА
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Сладкое любят всеСладкое любят всеФото: Олег УКЛАДОВ
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Сладкое любят все. Но отказаться от вкусняшек очень сложно. Быстрые углеводы в больших количествах пагубно влияют на фигуру. Вместе с экспертами из Барнаула «Комсомолка» разобралась, насколько полезно сладкое и как ограничить его употребление.

Диетолог: полностью исключать сладкое из рациона нельзя

Врач гастроэнтеролог, диетолог Денис Фуголь сам очень любит сладкое и уверен, что совсем без него нельзя:

- В организм должны поступать углеводы, в том числе и легкие. Полностью исключать их из рациона нельзя, потому что в организме будут падать энергетические запасы. Многое зависит и от двигательной активности человека, сколько он в день тратит калорий. Но всего должно быть в меру – углеводов, белков и жиров. Как правило, сильно хочется сладкого, когда человек расходует много энергии. Это период физических или интеллектуальных нагрузок. Например, почему дети любят все сладкое – у них высокая познавательная и двигательная деятельности. Допустимая норма в день – 30 грамм чистого сахара в любой половине дня. Не нужно забывать, что к сладкому относятся и фрукты, и некоторые овощи, и сухофрукты, - говорит Денис Фуголь.

Фитнес-тренер: создайте себе мотивацию на отказ

А вот Илья Мукин, фитнес-тренер из Барнаула, уверен, что в некоторых случаях от сладкого можно и отказаться.

- Как бы это банально не звучало – нужна какая-то мотивация. У вас всегда должна быть конечная точка - то, для чего вы это делаете. Например, через два месяца заказать себе фотосессию или поехать в отпуск. Будут потрачены деньги, появится цель. Да и, по большому счету, нам не нужно много сладкого. Есть разные «правильные» заменители, которые можно употреблять вместо вредных сладостей. Например, один-два фрукта в день киви или зеленых яблок будет достаточно. Из распространенных сладостей можно съедать пару качественных зефирок в день. Но не стоит путать перекус с зажором! Если же человек полный, и он хочет похудеть, то стоит исключить все сладости. Когда я готовлюсь к соревнованиям, могу и несколько месяцев не есть сладкое, ничего страшного в этом нет, - уверяет Илья Мукин.

Спортсменка: вредит фигуре не сладкое, а его количество

Титулованная барнаульская спортсменка в категории фитнес-бикини Любовь Кубарева придерживается золотой середины. Без сладостей не живет, но знает всему меру.

- Вредит фигуре не сладкое, а его количество. Если получать удовольствие от еды, то достаточно и одной конфеты, все остальное – забивание желудка. Можно есть сладкое, которое не содержит сахара или заменять его фруктами. Кстати, когда мы себе запрещаем есть сладкое, то организм начинает хотеть его еще сильнее - это самовнушение. Я позволяю себе в день две дольки шоколада и фрукты, цитрусовые или яблоки. Во время подготовки к соревнованиям у меня остается не менее 100 грамм углеводов в день, поэтому организм нормально реагирует на все изменения и энергии хватает на тренировки, - рассказывает Любовь Кубарева.

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Простыми рекомендациями с «Комсомолкой» поделилась барнаульская спортсменка Карина Алимов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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