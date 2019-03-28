Стать меньше в два раза: жительница Барнаула похудела на 46 кг

Еще несколько лет назад жительница Барнаула Евгения Некрасова весила около 100 килограмм. Долгое время ее вес не превышал 65 кг, а потом из-за смены работы на менее активную и частых рабочих чаепитий женщина перестала узнавать себя в зеркале. Лишний «груз» мешал ей не только физически (появилась одышка, было постоянно жарко, не могла уже носить любимые каблуки), но и морально – начала падать самооценка. В какой-то момент Женя стала очень стесняться себя. Личная жизнь тоже не ладилась. Тогда женщина приняла твердое решение – нужно срочно худеть.

Похудей сам

Первое время она пыталась похудеть самостоятельно, ходила на жиросжигающие групповые тренировки, поменяла несколько тренажерных залов. Из ежедневного рациона Евгения сразу убрала мучное, картофель. Постепенно смогла отказаться и от сладкого. Но периодически у женщины были срывы, и это значительно тормозило процесс похудения.

- Думала, чуть-чуть поем, ничего страшного, потом на тренировке отработаю. Садилась и наедалась. Бывали и эмоциональные срывы, когда кричала на всех дома. Потом решила - если не возьму себя в руки, то ничего не выйдет, - вспоминает Женя.

Бегом к тренеру!

Когда ощутимого результата жительница Барнаула так и не дождалась, решила, что ей нужен квалифицированный тренер. В 2015 году женщина случайно познакомилась с Ильей Мукиным и стала заниматься у него персонально. В итоге за год Евгении удалось сбросить 46 кг! Сейчас она весит 53!

- Нужна была корректировка, мы это сделали постепенно, чтобы не навредить здоровью. Для Евгении было подобрано несколько программ питания, которые мы меняли по мере привыкания организма. Самостоятельно такую работу проделать сложно, - говорит тренер Илья Мукин.

Тренировки, бассейн, массаж

Сейчас Евгения втянулась в правильный образ жизни, он ей очень нравится. Три раза в неделю у Жени тренировки в зале, периодически она посещает баню и бассейн, делает себе самомассаж и обертывания – все это помогает держать кожу в тонусе. Также в теплое время года женщина каждый день бегает по утрам на стадионе. За все время жительница Барнаула не пропустила ни одной тренировки, стала меньше покупать готовых продуктов и больше готовить сама.

Из сладкого – домашний мармелад

- Из сладкого могу себе сейчас позволить что-то более полезное, приближенное к натуральному. Допустим, дома делаю мармелад. Вообще я больше доверяю себе, в магазинных продуктах много химии, поэтому я все готовлю сама, - рассказывает женщина.

Правильное питание и регулярные тренировки стали привычным образом жизни женщины. Евгения не считает калории, а старается учитывать количество углеводов, жиров и белков. Поэтому последние пару лет она просто поддерживает вес в норме.

Теперь никто не верит, что жительнице Барнаула 40 и у нее есть взрослая 20-летняя дочьФото: из личного архива героя(ев) публикации

Сменила работу

После похудения жизнь Жени кардинально изменилась. По профессии она медицинская сестра по массажу. Раньше работала в отделении, а сейчас на себя – выездным массажистом. Говорит, так ей удобнее, да и приходится много ходить, что положительно сказывается на ее здоровье. Поменять пришлось и весь гардероб. Все прежние вещи большого размера она раздала.

Встретила любовь

Внешне Евгения буквально расцвела. Теперь никто не верит, что жительнице Барнаула 40 и у нее есть взрослая 20-летняя дочь. Произошли перемены и в личной жизни. После развода она долго была одна. А как похудела, смогла снова влюбиться – сначала в себя. А вскоре после этого встретила любимого мужчину. Они познакомились 4 года назад в компании общих приятелей и до сих пор очень счастливы вместе. Когда жительница Барнаула рассказала возлюбленному, сколько весила раньше, это его не смутило. Наоборот, он поддержал трансформацию Евгении - мужчина и сам ведет здоровый образ жизни и занимается в зале.

Совет от Евгении

Как рассказывает женщина, к похудению нужно относиться серьезно, полностью поменять свой образ жизни. И тогда постепенно придет желаемый результат.

- Чтобы похудеть, нужно не просто посидеть какое-то время на диете, а полностью поменять себя и свою жизнь. В первую очередь, не нужно забывать про свое здоровье, худеть не во вред. И конечно дисциплинировать себя. Заниматься спортом, правильно питаться и не давать себе слабину, - говорит Евгения Некрасова.

Кстати

Рецепт домашнего мармелада от Евгении Некрасовой

Понадобится: 350 г очищенных фруктов, из которых хотите сделать мармелад, 15 г желатина, 250 мл воды, 2 мерные ложки сахарозаменителя.

Приготовление: заливаем желатин 100 мл воды, немного прогреваем и кладем сахарозаменитель, он должен хорошо раствориться. Очищенный фрукт взбиваем с помощью блендера, до однородной консистенции. В полученное пюре выливаем остатки воды, тщательно перемешиваем и соединяем с желатиновой массой. Разливаем все в формочки и ставим в морозилку.

Читайте также:

Это не сложно! Как барнаулец сбросил 40 кг

Проблемы с лишним весом у барнаульца Сергея Меновщикова начались еще в подростковом возрасте. Говорит, худеньким никогда не был, но с 14 лет вес стал прибавляться очень быстро. К двадцати годам парень весил 116 килограмм (подробнее)