Слово и дело: алтайские эсеры об отклоненных в Госдуме инициативах

Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае приняло участие во Всероссийской акции партии «Слово и дело думского большинства». Её основная задача — донести до жителей регионов страны о деятельности фракции в Госдуме. В ходе пресс-конференции, прошедшей 26 марта в Барнауле, были обнародованы сведения о важнейших социальных законопроектах, отклонённых Думой за два последних года и планах партии на ближайшую избирательную кампанию.

По словам Секретаря Бюро Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Анны Коваленко, депутаты в ежедневном режиме ведут работу по принятию законопроектов, ориентированных на улучшение жизни россиян и социальную справедливость. Она напомнила, что 7 февраля в Госдуме прошла Всероссийская информационная акция эсеров о трансформации партийно-политической системы России. В продолжение этой темы справедливороссы анонсируют, что в рамках этого процесса в период с 15-го по 19 апреля пройдут экспертные слушания, в том числе и в Барнауле, под эгидой реготделения, об изменении партийной системы в России.

Среди самых интересных инициатив, отвергнутых парламентским большинством, введение альтернативного пенсионного закона, предусматривающего запрет на повышение возраста, отмену балльной системы и коэффициентов при расчёте пенсии, а также индексацию выплат два раза в год всем гражданам страны.

"Партия традиционно не только критиковала, но и предложила конкретный разработанный проект – альтернативный пенсионный закон «Справедливой России». Его базовые положения – запрет на повышение пенсионного возраста, отмена балльной системы и коэффициентов при пересчете пенсий, двукратная индексация пенсий в год всем без исключения пенсионерам", – рассказал журналистам заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Владислав Вакаев.

По его словам, был также ряд других важных законодательных инициатив по пенсиям, в частности, передачи страховой части пенсии по наследству, ежегодной 13-й пенсии. К сожалению, все эти идеи не получили поддержки большинства, что и предопределило их судьбу, которые фактически были отправлены в архив.

«Власть, к сожалению, не услышала мнение народа, и приняла чудовищную реформу, которая заложила основу под социальную нестабильность», – добавил Владислав Вакаев.

Депутат АКЗС Людмила Суслова рассказала, что её коллеги разрабатывали законопроект, позволяющий снизить сумму расходов ЖКХ с 22%, утверждённых сегодня законодательно, до 10%. Среди других законопроектов, которые так и не удалось фракцией утвердить в Госдуме, ограничение размера платы за капремонт. Эсеры предлагали наделить правительство страны полномочием по установлению предельных индексов изменения размера взноса на капитальный ремонт по каждому субъекту страны. Документ был отклонён 15 февраля 2018 года, хотя и имел поддержку со стороны других оппозиционных фракций в парламенте.

Про законы о гарантиях материнства и детства, а также доступном здравоохранении рассказала депутат Мамонтовского сельского совета народных депутатов Мамонтовского района, медик, мать четверых детей Людмила Плешкова. Она напомнила про законопроект о выплате детского пособия до достижения ребенком трех лет, а именно не менее 40% от заработка матери. Так как сейчас по достижении ребенком полутора лет выплата до трех лет составляет мизерные 50 рублей. Однако и эта инициатива не нашла поддержки у коллег.

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин выразил мнение, что необходимо ломать ситуацию, когда на федеральном и региональном уровнях доминирует в законодательной системе именно «Единая Россия». При этом некоторые законотворческие инициативы эсеров реализуются позднее, но уже под эгидой «партии власти».

По подсчётам Олега Боронина, в Алтайском крае около 25-30% семей, которые не могут осилить высокие размеры оплаты за ЖКХ и вынуждены обращаться в кредитные организации. Господин Боронин предлагает ограничить ставки потребительских кредитов и ликвидировать центры микрофинансирования, а работу Центробанка в вопросе ключевой ставки контролировать общественностью и представителями Госдумы. Говоря о законопроекте по народосбережению, Олег Боронин назвал, прежде всего, предложение о персональной ответственности чиновников за то, как живет население отдельной взятой территории, в частности, установить 14 индикаторов оценки ежегодной деятельности чиновников.

По мнению Олега Боронина, оппозиция будет доказывать свою состоятельность, прозорливость и способности к стратегическому управлению.

«Будем будить общественность, иного пути у страны просто нет. Мы воюем с дураками. Я, прежде всего, в оппозиции к дуракам, халатным людям и к тем, кто не умеет принципиально работать. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет продвигать свои инициативы на законодательном уровне и дальше. Уверен, что наша партия в рамках модернизации будет над этим работать», - выразил надежду Олег Боронин.