Диспансеризация и профилактические осмотры - залог раннего выявления онкологических заболеваний

Сегодня те обследования, которые проводятся в ходе диспансеризации, позволяют выявить распространенные социально значимые заболевания на ранних стадиях.

Бесплатная диспансеризация проводится начиная с 21 года и далее раз в три года, а определенные виды онкоскрининга дополнительно - раз в два года. В перечень таких исследований включено обязательное прохождение маммографии для женщин с 50 до 70 лет и анализ кала на скрытую кровь для выявления онкопатологии желудочно-кишечного тракта. Данное обследование обязательно для мужчин и женщин с 49 до 73 лет. Если по результатам выявлены отклонения в состоянии здоровья, то пациента направят на более углубленные обследования, которые также проводятся бесплатно по полису. Например, при повышенном показателе простатоспецифического антигена обязательной будет консультация уролога или хирурга. Для исключения опухоли толстой кишки проведут колоноскопию, если повышено давление, высокий уровень холестерина, имеется избыточный вес и есть угроза нарушения мозгового кровообращения, назначат проведение сканирования брахиоцефальных артерий. По результатам проведенных обследований терапевтом формируются рекомендации по сохранению здоровья, лечению выявленных заболеваний или диспансерному наблюдению.

Не пропустить поход к врачу теперь легко: страховые представители страховых медицинских организаций информируют граждан определенных возрастов о необходимости пройти диспансеризацию. Это одна из главных функций страховых представителей - информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи, в том числе профилактической. Оповещение осуществляется через письма, телефонные звонки или смс-сообщения. Пациенты, в частности работающие граждане, отмечают актуальность и удобство такого информирования. Напоминание о возможности бесплатно пройти обследования дает хорошие результаты. По итогам прошлого года в крае диспансеризацию или профилактические осмотры в рамках ОМС прошли более 500 тыс. взрослого населения края, сообщает пресс-служба ТФОМС Алтайского края.

Более подробные разъяснения по вопросам профилактических мероприятий можно получить по телефонам «горячей линии» ТФОМС Алтайского края 8-800-775-85-65 и страховых медицинских организаций, указанных в полисе.

Позаботьтесь о своем здоровье, приходите на диспансеризацию!