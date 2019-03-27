В Алтайском крае ожидается дождливая весна и всего два месяца лета

Первый весенний месяц подходит к концу. К счастью, он не принес для жителей Алтайского края сюрпризов в виде аномальных холодов и снега, но еще может удивить - по прогнозу специалистов Росгидрометцентра, в последний месяц весны на регион буквально обрушатся дожди.

Весенний прогноз

От весеннего яркого солнца в апреле растает практически весь снег в Алтайском крае. Средняя температура воздуха в этом месяце по Барнаулу составит +3,1 градуса, а это значит, что нужно надевать яркие береты, пальто и шарфы и стараться гулять каждый день после работы.

Уже в мае средняя температура в краевой столице достигнет +11,8 градусов. При этом синоптики прогнозируют повышенное количество осадков – дожди будут лить большую часть майских дней. Но это не повод сидеть дома – яркие сапожки и зонт скрасят серые будни и хмурое небо.

Летний прогноз

Что касается лета, средняя температура поднимется до +17,7 градусов. Осадков по всему краю будет чуть больше, чем обычно. В июле по юго-западу региона температура может быть ниже нормы. Норма же средней месячной температуры во втором летнем месяце составляет +19,9 градуса.

К сожалению, август будет дождливым – по всему Алтайскому краю ожидается повышенное количество осадков. Норма средней месячной температуры в августе составляет +16,7 градуса. Таким образом, август ожидается холоднее, чем июнь.

Кстати

Дождливая погода может осложнить вторую волну паводка, которая ожидается в этом году с 20 мая по 10 июня. Именно в это время в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай активно тает снег, из-за чего повышается уровень воды в реках. Дожди только ухудшат обстановку.

Цифра

Самый теплый апрель был в Алтайском крае в 1997 году – средняя температура равнялась 9,8 градусов. Самый теплый май – в 1999 и 2000 годах – 15,6 градусов. Что касается летних месяцев, то рекорд для июня зафиксирован в 2012 году - 22,1 градус, июля – в 1969 году – 23,8 градусов и августа – в 1931 году, когда средняя температура составила 20 градусов.