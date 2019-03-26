Как будет выглядеть обновленный «Старый базар» в Барнауле

Осенью в Барнауле откроется обновленный торговый центр «Старый Базар». Уже на протяжении несколько лет жители и гости краевой столицы наблюдает, как некогда старое и заброшенное здание преображается в современный и красивый торговый центр.

Предоставлено компанией «ТЦ БЦ.»

Как рассказали в компании «ТЦ БЦ. Управление коммерческой недвижимостью», которая разработала новую концепцию рынка, на первом этаже откроются кафе, рестораны, винный магазин, пекарня, сувенирные и табачные лавки, аптека. Второй этаж займет продуктовый рынок площадью 3400 квадратных метров с большими отделами рыбы и мяса. Ранее говорили о том, что там смогут свою продукцию продавать фермеры из ближайших районов Барнаула. Между этажами установят эскалатор и лифт.

Планируется, что на территории торгового центра появятся летние террасы, с которых будет открываться вид на пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Перед самим зданием расположится парковка на 170 машино-мест.

Предоставлено компанией «ТЦ БЦ.»

Изюминкой торгового центра станет его фирменный стиль, который создал графический дизайнер Антон Шестаков. Разработчика вдохновил старый витраж здания, поэтому новая концепция учитывает прошлый вид рынка с учетом современных тенденций.

- Посетители рынка, особенно те, которые приходили сюда с детьми или сами были тогда детьми, помнят витраж, задающий тон зданию. Тот самый витраж на южной стороне, который заливал разными цветами торговый зал. Он мог бы стать отличной точкой отсчета всей айдентики базара, - сообщается в описании к стилю на сайте дизайнера.

Предоставлено компанией «ТЦ БЦ.»

Согласно концепции, «Старый базар» станет площадкой для проведения гастрономических мероприятий, таких как пасхальная ярмарка, ярмарка сыра, меда, праздник сбора урожая, гриль-фестивали, а также всевозможные мастер-классы.

Справка КП

Старый базар построили в 1986 году по проекту архитектора А. П. Гетте на месте, которое всегда использовалось для торговли.

Фотографии предоставлены tcbc.pro/old_bazar

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