За избиение посетителей пивбара охранникам грозит семь лет тюрьмы

Следователи возбудили уголовное дело после драки в барнаульском магазине разливного пива «Пиффков». ЧП произошло 8 марта. Тогда охранники избили четверых человек.

Опасный женский день

Напомним подробности - компания барнаульцев отмечала праздник. Вдруг у них произошел конфликт с продавцом. Та нажала на тревожную кнопку, после чего в бар приехали двое охранников-чоповцев из предприятия «Сотня». Они начали выгонять празднующих на улицу. При этом действовали крайне агрессивно – били людей, использовали слезоточивый газ и подручные средства – швабру. Один из чоповцев выбил телефон у посетителя из рук.

ЧП в барнаульской пивнушке.Видео со страниц паблика "Инцидент Барнаул"

Видео избиения попало в сеть, после чего следственный комитет начал доследственную проверку охранников из «Сотни». А вскоре было возбуждено уголовное дело по ч.2. статьи 203 УК РФ - превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия. По закону охранникам грозит до семи лет лишения свободы.

Охранников даже не оштрафовали

Мы созвонились с генеральным директором охранного предприятия «Сотня» Евгением Картаусовым. Рассказывать подробности случившегося он отказался - мол, не в курсе подробностей уголовного дела. Однако, по его словам, никаких штрафных санкций к провинившимся с его стороны пока что не предъявлено.

Взгляд коллеги: охранника всегда сделают виноватым

Мы попросили прокомментировать произошедшее руководителя другой охранной фирмы на предмет правильности и законности действий охранников.

- Сложно судить в данном случае, ведь видео можно нарезать по-разному, возможно, какие-то фрагменты выпали, - говорит генеральный директор ЧОП «Пластун» Виталий Бессонов. - Лично своим людям всегда говорю, что в первую очередь из проблемы нужно выходить путем разговора. Ведь часто люди в алкогольном или наркотическом опьянении ведут себя неадекватно – бьют сотрудников охраны по голове бутылкой, угрожают, дерзят, сами провоцируют на драку. Когда мы узнаем по рации о конфликте, сразу же вызывается патруль полиции, ведь что бы там не произошло, виноватым окажется сотрудник охраны. Наш основной состав - бывшие работники полиции, они знают, как вести себя в любых потасовках.

Кстати

Какое оружие имеет при себе охранник

Виталий Бессонов, директора ЧОП «Пластун»:

- Сначала охранник обучается в учебном центре Росгвардии, сдает экзамены и только потом, имея документы и разряд, может получить оружие. Охраннику 4 разряда можно использовать резиновую дубинку с наручниками. Охранник 5 и 6 разряда дополнительно может носить газовый баллончик и электрошокер. Специалист может приобрести лицензию на травматическое и огнестрельное оружие, если у него нет судимости и административных правонарушений, таких, как хулиганство.