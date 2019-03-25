Сразу три вспышки на солнце: Ожидается сильная магнитная буря

Несколько дней назад на солнце зафиксировали сразу три вспышки класса C. Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг жёлтого уровня – говорят специалисты лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

На Алтае в прошлом году магнитные бури происходили примерно в это же время, а март в Сибири и без того тяжелый – постоянный перепад температур от плюса к минусу, тает снег, превращая улицы в бесконечный поток серый жижи, и лишь по-весеннему ласковое солнышко повышает людям настроение. «КП» разбиралась, что же такое магнитные бури и как пережить это время жителям нашего региона.

Солнечный ветер

Из-за активности на солнце происходит выброс ионизированных частиц, помните, в школе рассказывали про гелиево-водородную плазму? В общем, несутся заряженные частицы по вселенной (это, кстати, называется солнечный ветер), а когда они встречаются с землей, то естественно влияют на ее магнитное поле.

На себе это ощущают всего около 15 процентов людей. При магнитных бурях они могут чувствовать усталость, головные боли, могут появиться проблемы с сердцем. Кстати, есть мнение, что большинство аварий и катастроф происходят именно в такие периоды.

Согласно прогнозу, магнитная буря, вызванная последними вспышками на Солнце, ожидается 27 и 28 марта. Причем это будет сильная буря, достигающая четырех баллов. Если в это время вас накроет, не пытайтесь себя взбодрить кофе или энергетиками – сделаете только хуже.

- Наиболее чувствительны к этому старики и дети, но может накрыть, кого угодно. Хотя воздействие магнитных бурь на человека не доказано, все равно люди чувствуют, что что-то не так. Поэтому если вы заметили, что тяжело реагируете на такие вещи – лучше отлежаться, может быть, взять выходной. У детей нужно снизить раздражители – никакого шоколада, поменьше телевизора и компьютерных игр, лучше сходить на прогулку на свежий воздух, - говорит алтайский врач Денис Фуголь.

Прислушайтесь к себе

Известный писатель, исследователь шаманской культуры Андрей Коробейщиков считает, что реагируют на магнитные бури все – в большой или меньше степени.

- Человек – это приемо-передающая система, которая в любом случае будет реагировать на солнечную активность. Универсального совета, как проводить это время, быть не может. Для одних – это головная боль и плохое самочувствие, и им нужно помочь своему телу отбалансировать состояние, для других, кто не так закрыт щитами восприятия, мощный потенциал. Каждый должен сам найти для себя верное решение, прислушиваясь к своему телу. Оно подскажет выход, - говорит писатель.