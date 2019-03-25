2019-03-25T11:07:52+03:00
Общество

«Весенние» красотки: фотоподборка, которая заставит ваше сердце биться чаще

«Комсомолка» собрала фото красивых жительница Алтайского края
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Скриншот из инстаграмаСкриншот из инстаграма
Изменить размер текста:

Долгожданная весна «раздевает» жительниц Барнаула и становится поводом для счастливых улыбок. В социальных сетях «Комсомолка» собрала самых красивых и «весенних» жительниц нашего города.

Барнаульская танцовщица и хореограф Анчи считает, что весна – время вдохновения и перемен.

anchi_westanchi_west
ВЕСНА Определённо моё любимое время года.
306 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

- Определённо моё любимое время года. Всегда радуюсь яркому солнышку и такому особенному запаху. Весной актуален режим трудоголика, приходит вдохновение, появляется куча планов, которые непременно все нужно успеть осуществить. В общем «весеннее обострение», друзья, меня не обходит стороной, но точно идёт мне на пользу, - делится со своими подписчиками девушка.

Для обаятельной Карины Алимовой весна - это особое время года. В марте у девушки день рождения, поэтому весеннего солнца и тепла жительница Барнаула ждет с особым трепетом.

alimovak5alimovak5
С Днем Рождения меня!
218 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram

- С Днем Рождения меня! Мне сегодня 22 и я счастлива, - пишет девушка в своем инстаграме.

Свадебный организатор Айнура Субханкулова делится в своих соцсетях новым весенним луком. Девушка улыбается солнцу и радуется долгожданному потеплению.

ainuraflamingoainuraflamingo
Счастливая женщина всегда улыбается.
1302 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

- Счастливая женщина всегда улыбается. Она знает, что бывают в жизни и моменты печали, грусти и тоски. Но главное – счастье есть! Желаю вам быть поистине самодостаточной и счастливой личностью, - пишет Айнура.

Кареглазая брюнетка Дарья Золоторева позирует на фото в романтичном платье в горошек. Солнечное фото соответствует радостному настроению девушки.

_zolotulya_zolotulya
Весеннее настроение охватило меня!
200 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

- Весеннее настроение охватило меня. А в голове строчка из песни: "Веснаааа, море увлечений без особого значения, довела нас всех весна до умопомрачения", - пишет Дарья.

А спортсменка из Барнаула Наталья Амвросова делится ярким фото, по которому становится ясно, что девушка усердно готовилась к теплу и сейчас находится в отличной форме!

nata170189nata170189
Наталья Амвросова в отличной форме.
308 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

- Всем отличной весенней недели, - желает в своем инстаграме Наталья.

Очень рада наступившей весне и студентка Аня Щапова. Она уверенна, что теплая погода – это отличный повод для женственных нарядов и воздушного настроения.

anyashapovaanyashapova
Так приятно быть девочкой.
134 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

- Так приятно быть девочкой, ведь можно надеть красивое пальто, беретку, сделать воздушные локоны и пойти в ... универ. А ещё ценно услышать, что ты прекрасна, от своего будущего мужа. Прям весеннее настроение,- пишет девушка.

А вот обворожительная Наталья этой весной предпочитает смелые образы. В инстаграм девушка выкладывает шикарное фото в вечернем платье и пишет:

nataliavetoshu3366_nataliavetoshu3366_
Обворожительная Наталья
160 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

- Я влюблена в эту весну!

Отличное настроения и влюбленность явно охватили и Катрин Антоненко. На фото в соцсетях девушка греется под лучами солнца и от наслаждения закрывает глаза.

katustyuzhanikatustyuzhani
Сияй!
110 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

- Когда на улице и в душе очень солнечно... Сияй, - подписывает фото Катрин.

Еще одна барнаульская красавица, длинноволосая Лилия, делится в своем инстаграме весенним фото.

karpysha0108karpysha0108
Длинноволосая Лилия
248 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

«Весна»! - восторженно подписывает солнечное изображение в соцсетях девушка.

Весна побудила делать больше фото и радоваться каждому дню и голубоглазую блондинку Алину Бушину. От соблазнительной красавицы буквально не оторвать глаз. Так что весеннее настроение обеспечено каждому подписчику девушки.

bushina_alinabushina_alina
Соблазнительная красавица Алина
98 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Экспедиция «Комсомольской правды» и телеканала «Россия 1» на перевал Дятлова: Как мы с Андреем Малаховым пытались раскрыть тайну века
Известный телеведущий лично побывал на месте трагедии, а наш корреспондент его сопровождала на всем протяжении пути [фото, видео]
Новости 24
Лобовое в хлам: Мужчина разбил стекло на машине собственного брата
На обочине «Чуйского тракта» нашли тело мужчины
Алтайские пенсионерки облюбовали для путешествий Крым
26-летний парень едва не зарезал сожительницу и обматерил участкового
Штукатурка с жилых домов падает в центре Барнаула
В апреле пройдет конкурс «Мисс и Мистер студенческий отряд «Алтай» - 2019»
Алтайские эсеры поддерживают инициативу о приостановке мусорной реформы
В Барнауле пройдет Ползуновский бал
Запчастей на 300 тысяч рублей похитили на Алтае
25 пунктов временного размещения открыли в Алтайском крае
Два подростка пострадали при падении льда с крыши
Годовщина трагедии в «Зимней вишне»: Барнаул соболезнует Кемерово
Жители алтайского села пожаловались на мусорного регоператора в Общероссийский народный фронт