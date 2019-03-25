«Весенние» красотки: фотоподборка, которая заставит ваше сердце биться чаще

Долгожданная весна «раздевает» жительниц Барнаула и становится поводом для счастливых улыбок. В социальных сетях «Комсомолка» собрала самых красивых и «весенних» жительниц нашего города.

Барнаульская танцовщица и хореограф Анчи считает, что весна – время вдохновения и перемен.

anchi_west ВЕСНА Определённо моё любимое время года.

- Определённо моё любимое время года. Всегда радуюсь яркому солнышку и такому особенному запаху. Весной актуален режим трудоголика, приходит вдохновение, появляется куча планов, которые непременно все нужно успеть осуществить. В общем «весеннее обострение», друзья, меня не обходит стороной, но точно идёт мне на пользу, - делится со своими подписчиками девушка.

Для обаятельной Карины Алимовой весна - это особое время года. В марте у девушки день рождения, поэтому весеннего солнца и тепла жительница Барнаула ждет с особым трепетом.

alimovak5 С Днем Рождения меня!

- С Днем Рождения меня! Мне сегодня 22 и я счастлива, - пишет девушка в своем инстаграме.

Свадебный организатор Айнура Субханкулова делится в своих соцсетях новым весенним луком. Девушка улыбается солнцу и радуется долгожданному потеплению.

ainuraflamingo Счастливая женщина всегда улыбается.

- Счастливая женщина всегда улыбается. Она знает, что бывают в жизни и моменты печали, грусти и тоски. Но главное – счастье есть! Желаю вам быть поистине самодостаточной и счастливой личностью, - пишет Айнура.

Кареглазая брюнетка Дарья Золоторева позирует на фото в романтичном платье в горошек. Солнечное фото соответствует радостному настроению девушки.

_zolotulya Весеннее настроение охватило меня!

- Весеннее настроение охватило меня. А в голове строчка из песни: "Веснаааа, море увлечений без особого значения, довела нас всех весна до умопомрачения", - пишет Дарья.

А спортсменка из Барнаула Наталья Амвросова делится ярким фото, по которому становится ясно, что девушка усердно готовилась к теплу и сейчас находится в отличной форме!

nata170189 Наталья Амвросова в отличной форме.

- Всем отличной весенней недели, - желает в своем инстаграме Наталья.

Очень рада наступившей весне и студентка Аня Щапова. Она уверенна, что теплая погода – это отличный повод для женственных нарядов и воздушного настроения.

anyashapova Так приятно быть девочкой.

- Так приятно быть девочкой, ведь можно надеть красивое пальто, беретку, сделать воздушные локоны и пойти в ... универ. А ещё ценно услышать, что ты прекрасна, от своего будущего мужа. Прям весеннее настроение,- пишет девушка.

А вот обворожительная Наталья этой весной предпочитает смелые образы. В инстаграм девушка выкладывает шикарное фото в вечернем платье и пишет:

nataliavetoshu3366_ Обворожительная Наталья

- Я влюблена в эту весну!

Отличное настроения и влюбленность явно охватили и Катрин Антоненко. На фото в соцсетях девушка греется под лучами солнца и от наслаждения закрывает глаза.

- Когда на улице и в душе очень солнечно... Сияй, - подписывает фото Катрин.

Еще одна барнаульская красавица, длинноволосая Лилия, делится в своем инстаграме весенним фото.

karpysha0108 Длинноволосая Лилия

«Весна»! - восторженно подписывает солнечное изображение в соцсетях девушка.

Весна побудила делать больше фото и радоваться каждому дню и голубоглазую блондинку Алину Бушину. От соблазнительной красавицы буквально не оторвать глаз. Так что весеннее настроение обеспечено каждому подписчику девушки.