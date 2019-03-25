Алтайские предпенсионеры могут бесплатно получить новую профессию

В Алтайском крае запущен проект «Старшее поколение», в рамках которого люди предпенсионного возраста смогут обучиться новым профессиям. Эта программа будет реализовываться с 2019 по 2024 годы, на нее выделено 62 млн рублей из федерального бюджета, еще 3,2 млн рублей - из краевого.

Поучаствовать в проекте могут мужчины 56 - 60 лет и женщины в возрасте от 51 года до 55 лет. Также важно соблюсти два условия. Во-первых, после обучения каждый участник должен возобновить свою работу либо трудоустроиться. А во-вторых, пройти обучение необходимо до вступления в пенсионный возраст.

Центр занятости готов предложить обширный список профессий. Каждому участнику индивидуально подберут подходящую программу. Для неработающих граждан это будут востребованные профессии на рынке труда. Жители края, которые уже трудоустроены, смогут пройти повышение квалификации или освоить новую профессию. Длительность курсов - от двух недель до 6 месяцев.

Пройти обучение можно будет индивидуально либо в группах. В любой удобной форме – дистанционно, очно или очно-заочно. Участие в проекте абсолютно бесплатное, более того, во время обучения неработающие граждане будут получать стипендию, равную МРОТ.

- Граждане предпенсионного возраста - это та категория, у которой уже есть какое-либо образование, профессиональный опыт. Это поможет им обновить уже имеющиеся знания, и обучение будет способствовать их профессиональному росту. Кроме того, жизнь не стоит на месте и на предприятиях внедряются новые технологии, соответственно, этот проект позволит гражданам такого возраста овладеть современными технологиями, - говорит Алеся Жигулина, главный специалист отдела специальных программ и профессионального обучения управления Алтайского края по труду.

Чтобы принять участие в программе, нужно позвонить по номеру горячей линии Центра службы занятости населения по Алтайскому краю - (3852) 555-110. Или напрямую обратиться в Центр занятости по месту проживания.