Алтайские чиновники оказались самыми бедными в Сибири

В рейтинге зарплат чиновников и госслужащих Алтайский край оказался в самом хвосте не только по Сибири, но и по всей России. Данные за 2018 год обнародовал Росстат.

Среднемесячная зарплата госслужащих подразделений федеральных органов исполнительной власти в крае составила 39,4 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом она увеличивались на 8%. Сотрудники органов исполнительной власти в среднем в месяц получали 42,3 тысячи рублей, что на 6,4% больше предыдущего года. Зарплата сотрудников органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями составила в 2018 году 25,2 тысячи рублей. За год она повысилась на 10,4%. Среднемесячная зарплата чиновников в регионе по итогам прошлого года составила 29,2 тысячи рублей.

Среднемесячная зарплата в регионе по итогам прошлого года составила 29,2 тысячи рублей.Фото: скриншот сайта

Из данных Росстата следует, что чиновники в Алтайском крае получают меньше всех по Сибири - 42,3 тысячи рублей. Так, в соседней Республике Алтай средняя зарплата чиновника равна 42,4 тысячи рублей, в Кемеровской области – 51,8 рублей, а зарплата чиновника в Новосибирской области вообще самая высокая по Сибири – 62,6. В среднем по СФО чиновник получает 54,2 тысячи рублей, что почти на 12 тысяч больше, чем в Алтайском крае и на 11,6 тысяч меньше, чем по России – 65,8 тысяч.

Росстат назвал и ведомства, где сотрудники получают самую большую заработную плату. Как оказалось, это структуры Министерства иностранных дел России - 92,6 тысяч рублей, Министерства науки и высшего образования – 70 тысяч рублей и Федерального агентства лесного хозяйства – 51,3 тысячи рублей.

Кстати

Больше остальных работают жители Севастополя (имеются в виду не только чиновники, а все в целом) – 39 часов в неделю. На втором и третьем местах Калмыкия и Воронежская область, где трудятся 38,8 часов в неделю. Это выяснили специалисты Росстата. Меньше всего работают в Республике Алтай – всего 32,9 часа в неделю, Карелии - 33,4 часа и Республике Коми - 34,1 часа в неделю соответственно.