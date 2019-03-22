2019-03-22T11:14:11+03:00
Спорт

Горячая еда, искусственный снег и много работы: Что запомнят об Универсиаде алтайские волонтеры и судьи

Многие из них признаются – организация была даже лучше, чем на Олимпиаде в Сочи
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Судьи-горнолыжники за работойСудьи-горнолыжники за работойФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Со 2 по 12 марта в Красноярске прошла первая в истории России Всемирная зимняя универсиада. В числе тех, кто работал там и создавал атмосферу спортивного праздника, были алтайские волонтеры и судьи.

Самые дружные и шумные

Про алтайских волонтеров, которые отличаются особой ответственностью и инициативностью, знают многие организаторы, поэтому когда потребовались дополнительные силы, в Красноярске, не задумываясь, позвонили в Барнаул.

- Так получилось, что буквально в последний момент открылись позиции, которые потребовали большего числа волонтеров, и нам пришлось срочно искать ребят, которые работали на Всемирном фестивале, на Олимпийских и Паралимпийских играх, и готовить их в ускоренном режиме, - рассказывает Ксения Синяговская, руководитель регионального штаба Всемирных студенческих игр. – В итоге на Универсиаду поехали 30 алтайских волонтеров. Да, во время работы мы никак не пересекались с нашими судьями, но все равно чувствовалось алтайское единство. Мы жили под девизом: «Алтайское гостеприимство в условиях красноярского». Местные красноярские СМИ были частыми гостями у нас. Мы прославились как одна из самых дружных и шумных делегаций. На все экскурсии всегда ходили вместе.

Часть алтайской делегации: Екатерина Галкина, Елена Шалина, Ксения Синяговская, Владимир Пильберг, Сергей Кизилов Фото: Анна СЕМИНА

Часть алтайской делегации: Екатерина Галкина, Елена Шалина, Ксения Синяговская, Владимир Пильберг, Сергей КизиловФото: Анна СЕМИНА

Алтайские волонтеры выполняли самый разный функционал, но были у них и очень ответственные миссии. Троих ребят назначили атташе семьи FISU (Международная федерация университетского спорта).

- Если говорить проще, это те ребята, которые были некими кураторами, администраторами делегатов FISU. Они находились с ними 24 часа в сутки. Причем кто-то был прикреплен к одному человеку, а кто-то мог и к 3-4. Одна из девочек рассказывала, что настолько была напряжена из-за навалившейся ответственности, что несколько ночей подряд ей снилось, что она бронировала для них машину, - рассказывает Ксения.

После Универсиады осталось много сувениров Фото: Анна СЕМИНА

После Универсиады осталось много сувенировФото: Анна СЕМИНА

Еще одной волонтерше из Барнаула «посчастливилось» оказаться на той самой игре в керлинг, когда одна из болельщиц начала рожать прямо на стадионе.

- К счастью, ребята-волонтеры быстро сориентировались, вызвали «скорую» и отправили ее больницу. Так что все завершилось благополучно, - продолжает Синяговская.

Алтайские волонтеры на керлинге Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайские волонтеры на керлингеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Приходилось также сопровождать спортсменов на допинг-контроль. Правда, тут не обошлось без недоразумений: одна из девочек настолько запуталась, во сколько должна привести на тест атлетов, что проходила с одним из них десять (!) часов к ряду.

- Потом он не выдержал и сам предложил: «Может, уже сходим на допинг?», - рассказывает собеседница.

Горячий чай и душ предусмотрен

Однако не только наши волонтеры отличаются своей подготовленностью и работоспособностью. На Всемирную универсиаду в Красноярск позвали алтайских судей по разным видам спорта. Они давно и довольно успешно доказали свою квалификацию, и поэтому сомнений у организаторов не возникло.

После Универсиады осталось много сувениров Фото: Анна СЕМИНА

После Универсиады осталось много сувенировФото: Анна СЕМИНА

Алтайские специалисты отвечали за секретариат, за подготовку горнолыжных трасс и дистанций для лыжных гонок, а также следили за оружием для биатлонистов. В целом, по их словам, все прошло гладко.

- Я была занята в секретариате, оформляла документы, а также устанавливала на стартах и финишах таблички. А вот непосредственно в дни соревнований я была в зоне изоляции со спортсменами, - рассказывает судья соревновании Екатерина Галкина. - Так как наш вид спорта довольно специфичный и есть вероятность передачи информации участникам, которые еще не выходили на дистанцию, на старте мы забирали у всех личные вещи и передавали их на финиш. А забрать они их могли только тогда, когда все стартовали.

Судьи секретариата за работой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Судьи секретариата за работойФото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Екатерины Михайловны, спортсмены особо отметили заботу организаторов. Далеко не на всех международных соревнованиях зона изоляции оформлена с комфортом, а вот в Красноярске атлеты после финиша могли спокойно сходить в душ, попить горячий чай или подкрепиться бутербродом. Обычно обстановка более аскетичная.

Лучше, чем в Сочи

Директор СШОР «Горные лыжи» Сергей Кизилов, имеющий за плечами опыт работы на олимпиадах в Сочи и Пхенчхане, вместе с коллегами готовил трассу для соревнований горнолыжников. Спортсмены, по его словам, остались довольны.

- В отличие от Сочи, где субтропики, где было +17 и шел дождь, в Красноярске было проще работать. И с погодой повезло: ночью было прохладно и с утра трасса – отличная, так что она была одинакова для всех участников, - рассказывает Сергей Иванович. – Условия для судей тоже были прекрасными. Гораздо лучше, чем на той же Олимпиаде в Сочи. Просто небо и земля. Если там нас кормили холодными полуфабрикатами, то в Красноярске всегда свежеприготовленной горячей едой.

А вот тем, кто был задействован на лыжных гонках, пришлось побегать. Дело в том, что к началу Универсиады снег уже постепенно начал сходить с равнин, и местами спортсмены укатывали его до асфальта.

- Спасибо судьям и волонтерам, которые дежурили на трассе и оперативно на спусках подкидывали снег. Так что кое-где лыжникам пришлось ехать по искусственной «насыпи», но все прошло хорошо, никто ничего не заметил, - рассказывает судья секретариата Елена Шалина.

Кстати, именно Елена Алексеевна была в числе первых, кто поздравил нашу лыжницу Яну Кирпиченко с завоеванной медалью, хотя это было под строгим запретом.

То самое фото Елены Шалиной с Яной Кирпиченко после финиша Фото: из личного архива героя(ев) публикации

То самое фото Елены Шалиной с Яной Кирпиченко после финишаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Так как я работала в секретариате, нам категорически нельзя было следить за соревнованиями. Я видела только начало пары гонок. И вот в один из дней, когда я пошла менять протоколы на стенде, увидела Яну, которая только финишировала. Быстро подбежала к ней, поздравила с медалью, сфотографировалась и ушла. Если бы главный судья это увидел, были бы санкции. Такое категорически не приветствуется, но я не могла этого не сделать, - признается Елена Шалина.

А вот судья международной категории по биатлону Владимир Пильберг, можно сказать, остался без работы.

- Мой сектор ответственности был на огневом рубеже. До старта я должен был проверить оружие спортсменов. Уже во время гонки, нам поступала оперативная информация о том, что кто-то из участников упал. Тут же приходил сигнал: «Будьте готовы!» В случае если что-то было не так, мы должны были быстро подбежать к спортсмену и передать ему исправную винтовку. Увы, я остался без работы, ни разу моя помощь не потребовалась, - улыбаясь, признается Владимир Борисович.

Тем не менее, считает он, работа на Универсиаде – это опыт, а он не менее важен в работе судей.

После Универсиады осталось много сувениров Фото: Анна СЕМИНА

После Универсиады осталось много сувенировФото: Анна СЕМИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Прилет чемпионов мира в Кишинев: Хлеб-соль для самого дорогого футболиста в мире Мбаппе пришлось пропускать через сканер и металлоискатель в аэропорту
В пятницу, 22 марта, в 21.45 на стадионе «Зимбру» сборная Молдовы встретится с французами в стартовом матче отбора к чемпионату Европы-2020
Чемпионат мира по фигурному катанию: мужчины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 21 марта 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию ЧМ по фигурному катанию: чемпионат мира 2019 в Сайтаме, пары, короткая программа 21 марта 2019 года
Бельгия - Россия 21 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Россия - Бельгия 21 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020
Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция 21 марта 2019 года
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию ЧМ по фигурному катанию: чемпионат мира 2019 в Сайтаме, пары, произвольная программа 21 марта 2019
«Паша не расист. Расисты те, кто увидел в его словах про Ари такой подтекст»: Генеральный директор бывшего клуба Погребняка вступился за футболиста
После интервью Павла Погребняка «КП», где футболист «Урала» высказался, что ему смешно, когда темнокожие иностранцы играют за сборную, его обвинили в расизме
Новости 24
Алтайские реки вскроются раньше обычного
Четыре купола установили на соборе Александра Невского
Три одиночных пикета прошли у барнаульской администрации перед отчетом мэра
В алтайской колонии с охранниками работают психологи
Неизвестный с помощью отвертки ограбил павильон микрозаймов
Алтайский биатлонист победил на международных соревнованиях
На Алтае больше 100 работников культуры получат награды
В Барнауле избили человека – розыск свидетелей
Сотрудника вагоноремонтного завода придавило металлической платформой
«Бомбаж» и ослизнение: о видах порчи безалкогольных напитков
Сотрудники «Ростелекома» сыграют в благотворительном спектакле
Жителей Алтайского края приглашают на праздник цветения маральника
Жительница Барнаула взяла кредит на подругу, чтобы отдать ей долг
Алтайские дороги готовят к весеннему паводку
Селянин убил приятеля и похоронил его на своей усадьбе
Отец несколько месяцев насиловал собственную дочь
Пятерых женщин осудили за махинации с арендой жилья
Администрация Барнаула готова потратить миллион рублей за проект благоустройства зеленых зон города
Напавшая на полицейского женщина может лишиться свободы на 10 лет
Уроженец Казахстана пытался откупиться от сотрудника ДПС на Алтае
Автор скандальной пивной БДСМ-этикетки: «Мы её делали крайне аккуратно»
Присяжные признали двух братьев виновными в убийстве приятеля
Сотрудник Росгвардии в Барнауле осужден за получение взятки оружием
Барнаульских школьников приглашают на каникулах освоить навыки скорочтения
На барнаульские дороги укладывают холодный асфальт