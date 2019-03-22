Горячая еда, искусственный снег и много работы: Что запомнят об Универсиаде алтайские волонтеры и судьи

Со 2 по 12 марта в Красноярске прошла первая в истории России Всемирная зимняя универсиада. В числе тех, кто работал там и создавал атмосферу спортивного праздника, были алтайские волонтеры и судьи.

Самые дружные и шумные

Про алтайских волонтеров, которые отличаются особой ответственностью и инициативностью, знают многие организаторы, поэтому когда потребовались дополнительные силы, в Красноярске, не задумываясь, позвонили в Барнаул.

- Так получилось, что буквально в последний момент открылись позиции, которые потребовали большего числа волонтеров, и нам пришлось срочно искать ребят, которые работали на Всемирном фестивале, на Олимпийских и Паралимпийских играх, и готовить их в ускоренном режиме, - рассказывает Ксения Синяговская, руководитель регионального штаба Всемирных студенческих игр. – В итоге на Универсиаду поехали 30 алтайских волонтеров. Да, во время работы мы никак не пересекались с нашими судьями, но все равно чувствовалось алтайское единство. Мы жили под девизом: «Алтайское гостеприимство в условиях красноярского». Местные красноярские СМИ были частыми гостями у нас. Мы прославились как одна из самых дружных и шумных делегаций. На все экскурсии всегда ходили вместе.

Часть алтайской делегации: Екатерина Галкина, Елена Шалина, Ксения Синяговская, Владимир Пильберг, Сергей КизиловФото: Анна СЕМИНА

Алтайские волонтеры выполняли самый разный функционал, но были у них и очень ответственные миссии. Троих ребят назначили атташе семьи FISU (Международная федерация университетского спорта).

- Если говорить проще, это те ребята, которые были некими кураторами, администраторами делегатов FISU. Они находились с ними 24 часа в сутки. Причем кто-то был прикреплен к одному человеку, а кто-то мог и к 3-4. Одна из девочек рассказывала, что настолько была напряжена из-за навалившейся ответственности, что несколько ночей подряд ей снилось, что она бронировала для них машину, - рассказывает Ксения.

После Универсиады осталось много сувенировФото: Анна СЕМИНА

Еще одной волонтерше из Барнаула «посчастливилось» оказаться на той самой игре в керлинг, когда одна из болельщиц начала рожать прямо на стадионе.

- К счастью, ребята-волонтеры быстро сориентировались, вызвали «скорую» и отправили ее больницу. Так что все завершилось благополучно, - продолжает Синяговская.

Алтайские волонтеры на керлингеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Приходилось также сопровождать спортсменов на допинг-контроль. Правда, тут не обошлось без недоразумений: одна из девочек настолько запуталась, во сколько должна привести на тест атлетов, что проходила с одним из них десять (!) часов к ряду.

- Потом он не выдержал и сам предложил: «Может, уже сходим на допинг?», - рассказывает собеседница.

Горячий чай и душ предусмотрен

Однако не только наши волонтеры отличаются своей подготовленностью и работоспособностью. На Всемирную универсиаду в Красноярск позвали алтайских судей по разным видам спорта. Они давно и довольно успешно доказали свою квалификацию, и поэтому сомнений у организаторов не возникло.

После Универсиады осталось много сувенировФото: Анна СЕМИНА

Алтайские специалисты отвечали за секретариат, за подготовку горнолыжных трасс и дистанций для лыжных гонок, а также следили за оружием для биатлонистов. В целом, по их словам, все прошло гладко.

- Я была занята в секретариате, оформляла документы, а также устанавливала на стартах и финишах таблички. А вот непосредственно в дни соревнований я была в зоне изоляции со спортсменами, - рассказывает судья соревновании Екатерина Галкина. - Так как наш вид спорта довольно специфичный и есть вероятность передачи информации участникам, которые еще не выходили на дистанцию, на старте мы забирали у всех личные вещи и передавали их на финиш. А забрать они их могли только тогда, когда все стартовали.

Судьи секретариата за работойФото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Екатерины Михайловны, спортсмены особо отметили заботу организаторов. Далеко не на всех международных соревнованиях зона изоляции оформлена с комфортом, а вот в Красноярске атлеты после финиша могли спокойно сходить в душ, попить горячий чай или подкрепиться бутербродом. Обычно обстановка более аскетичная.

Лучше, чем в Сочи

Директор СШОР «Горные лыжи» Сергей Кизилов, имеющий за плечами опыт работы на олимпиадах в Сочи и Пхенчхане, вместе с коллегами готовил трассу для соревнований горнолыжников. Спортсмены, по его словам, остались довольны.

- В отличие от Сочи, где субтропики, где было +17 и шел дождь, в Красноярске было проще работать. И с погодой повезло: ночью было прохладно и с утра трасса – отличная, так что она была одинакова для всех участников, - рассказывает Сергей Иванович. – Условия для судей тоже были прекрасными. Гораздо лучше, чем на той же Олимпиаде в Сочи. Просто небо и земля. Если там нас кормили холодными полуфабрикатами, то в Красноярске всегда свежеприготовленной горячей едой.

А вот тем, кто был задействован на лыжных гонках, пришлось побегать. Дело в том, что к началу Универсиады снег уже постепенно начал сходить с равнин, и местами спортсмены укатывали его до асфальта.

- Спасибо судьям и волонтерам, которые дежурили на трассе и оперативно на спусках подкидывали снег. Так что кое-где лыжникам пришлось ехать по искусственной «насыпи», но все прошло хорошо, никто ничего не заметил, - рассказывает судья секретариата Елена Шалина.

Кстати, именно Елена Алексеевна была в числе первых, кто поздравил нашу лыжницу Яну Кирпиченко с завоеванной медалью, хотя это было под строгим запретом.

То самое фото Елены Шалиной с Яной Кирпиченко после финишаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Так как я работала в секретариате, нам категорически нельзя было следить за соревнованиями. Я видела только начало пары гонок. И вот в один из дней, когда я пошла менять протоколы на стенде, увидела Яну, которая только финишировала. Быстро подбежала к ней, поздравила с медалью, сфотографировалась и ушла. Если бы главный судья это увидел, были бы санкции. Такое категорически не приветствуется, но я не могла этого не сделать, - признается Елена Шалина.

А вот судья международной категории по биатлону Владимир Пильберг, можно сказать, остался без работы.

- Мой сектор ответственности был на огневом рубеже. До старта я должен был проверить оружие спортсменов. Уже во время гонки, нам поступала оперативная информация о том, что кто-то из участников упал. Тут же приходил сигнал: «Будьте готовы!» В случае если что-то было не так, мы должны были быстро подбежать к спортсмену и передать ему исправную винтовку. Увы, я остался без работы, ни разу моя помощь не потребовалась, - улыбаясь, признается Владимир Борисович.

Тем не менее, считает он, работа на Универсиаде – это опыт, а он не менее важен в работе судей.