2019-03-24T09:51:04+03:00
Происшествия

В горах Алтая развалился МАЗ с прицепами

Водитель на повороте не смог совладать с управлением
САПОЖКОВА Александра
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ДТП в Республике АлтайДТП в Республике АлтайФото: предоставлено пресс-службой
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Авария произошла 23 марта в Онгудайском районе Республики Алтай. МАЗ с двумя прицепами с надписью "Огнеопасно" буквально развалился на две части.

В Главном управлении МВД по региону сообщили, что ДТП случилось в 15 часов на 739-м километре автодороги "Чуйский тракт". На фото видно, что в этом месте трассы у подножия гор - плавный поворот. И водитель, не вписавшись в него, слетел на обочину.

- 53-летний житель Алтайского края двигался со стороны села Акташ в направлении села Иодро. Он не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, - говорится в официальном сообщении полиции.

ДТП в Республике Алтай Фото: предоставлено пресс-службой

ДТП в Республике АлтайФото: предоставлено пресс-службой

При этом один прицеп с цистерной отвалился. В цистернах, скорее всего, был бензин. К счастью, в этот момент никто мимо не проезжал, и пострадавшим оказался лишь один водитель. С травмами разной степени тяжести его госпитализировали в центральную районную больницу. В полиции уже выяснили, что мужчина был трезвый.

Между тем, расследование по факту ДТП продолжается. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

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Первый микроавтобус ехал по дороге «Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай». Около 7.44 утра в селе Алтайское водитель вырулил на встречye. полосу, где в этот момент оказалась «Волга». Машины не смогли разминуться (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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