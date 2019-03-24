Новая рабочая неделя на Алтае начнется с дождя

Новая рабочая неделя на Алтае начнется с плюсовой температуры и осадков. В большинстве районах края днем 25 марта ожидается до +4 градусов, а в предгорьях до +9. Но солнца, увы не будет. Небо на большей части территории затянет облаками.

- При этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, на дорогах гололед, - рассказали в Алтайском гидрометцентре.

Ветер подует западный, несильный, 3-8 м/с, хотя местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Сегодня, 24 марта, небольшой дождь наблюдается в северо-западных и северных районах, в остальных сухо, хотя и пасмурно. И сегодня так же, как и завтра, тепло: 0...+5 (а в предгорьях местами до +7...+12).

В целом на предстоящей рабочей неделе, по данным погодных сервисов, дневная температура в крае будет держаться в пределах +6...+7, временами дождь. А на следующих выходных немного похолодает - до +5...+2, и дождь усилится.

Кстати

В Горном Алтае уже наблюдали ледоход - от зимних оков частично освободилась Катунь. В Алтайском крае такое явление обычно происходит в конце марта - начале апреля. Сейчас пока лед взрывают саперы. Так, на реке Бия в Бийском районе в районе населённого пункта Мальцева Курья проведено два подрыва. Еще запланированы работы на Бие возле села Ключи, на реке Алей возле Рубцовска, на Чумыше в Тальменском районе в районе села Староперуново и в Красногорском районе у село Сосновка. Это делают, чтобы не создавалось заторов во время паводка.

- Всего на территории края определено 25 затороопасных участков, на которых возможно осложнение обстановки в период первой волны половодья, - отметили в ГУ МЧС.

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