2019-03-23T14:24:06+03:00
Общество

Повелитель холода совершил прыжок с парашютом в -50 градусов

Перед этим он тренировался на Алтае
Иван ОЛЕКСЮК
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Скрин видеоСкрин видеоФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Калининградский экстремал Олег Резанов, который называет себя Повелитель холода, совершил прыжок в Якутии с 4-километровой высоты при температуре -50 градусов. Это его 12 мировой рекорд.

- Я приземлился в трех километрах от аэродрома из- за случайности. Меня искали несколько десятков человек. Я жив! Два дня меня не будет, - написал в соцсетях Резанов.

Прыжок Повелителя холода.

Незадолго до прыжка Повелитель холода побывал на Байкале и Алтае, где тренировался перед прыжком в Якутии. Подготовка у Повелителя холода была не из простых.

- Я утонул, раскроил себе голову, проткнул свою спину гвоздями, обморозил лицо в парах жидкого азота, упал в наручниках с высоты 35 метров, поднялся в небо на паратрайке, окунул руку в расплавленный свинец, испытал удар самурайского меча, станцевал танго в огне с ледяной леди, погрузился под лёд в кольчуге, замерз в сугробе и отогрелся с помощью обнаженных красавиц, - говорит морж.

olegrezanovolegrezanov
Повелитель холода
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Предполагается, этот рекорд станет последним, так как является самым сложным из того, что может показать экстремал. В дальнейшем мужчина планирует больше времени проводить с семьей, у него жена и шестеро детей.

Закаляться Резанов начал 24 года назад, тогда он был кадровым военным, но после того, как у него парализовало правую ногу, его отстранили от службы. Врачи разводили руками и предлагали операцию. Мужчина начал закаляться, обливался ледяной водой и вскоре забыл про болезнь. За это время, по словам мужчины, он больше не обращался к врачам и вообще не болел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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